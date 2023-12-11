На государственных дорогах Латвии планируется оборудовать еще 17 участков контроля средней скорости. Об этом сообщает госпредприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).

На проектирование новых этапов и установку оборудования из взносов обязательного страхования владельцев наземных транспортных средств (LTAB) выделено 300 000 евро.

В LVC пояснили, что выбор этапов определялся статистическими данными о количестве видов дорожно-транспортных происшествий за последние три года. В ходе проектирования места установки радаров еще будут уточняться, однако запланированный список уже указан здесь.

В настоящее время поэтапно началось проектирование электрических подключений и оборудования. Право на выполнение этих работ в открытом конкурсе получило предприятие Enggrid. Сумма контракта составляет 129 734,31 евро (включая НДС).

Участки контроля средней скорости в Латвии вводится для повышения безопасности дорожного движения. Опыт других стран показывает, что на участках, где введен контроль средней скорости, количество ДТП уменьшается.

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