Столичная дума призывает рижан жертвовать чистую и теплую одежду и зимнюю обувь бездомным мужчинам. Как отмечают социальные службы, до сих пор одежда жертвуется преимущественно женщинам, из-за чего приютам становится трудно помогать попавшим в беду мужчинам.

В мужском отделении центрального столичного приюта в настоящее время проживают около 150 человек, а во всех семи рижских приютах – 609 человек.

Им необходимы нижнее белье, куртки, свитера, носки, перчатки, шапки, шарфы, теплая верхняя одежда, а также зимняя обувь. Приют призывает жертвовать только ту одежду, которую рижане были бы готовы надеть сами. Жителей также просят не жертвовать порванную, грязную, изношенную одежду и обувь.

Мужскую одежду и обувь можно доставить в Рижский приют на ул. Маскавас, 208, в любое время суток, а также в дневной центр Рижского приюта для бездомных и малообеспеченных жителей на ул. Католю, 57. Одежда и обувь принимаются ежедневно с 9:00 до 17:00. Пожертвование также можно оставить снаружи у двери, заранее уведомив сотрудников приюта.

Рижский приют также призывает сообщать о местах скопления бездомных, а также о людях, которые днем и ночью находятся в непригодных для проживания условиях, т. е. на улице, в садовых домиках, сараях, заброшенных зданиях и других местах. Жители могут предоставить информацию по телефону 27023550 в будние дни с 9:00 до 17:00.

Департамент благосостояния Рижской думы призывает жителей информировать о бездомных, нуждающихся в помощи, позвонив по единому номеру экстренной помощи 112, по горячей линии Государственной полиции 110 или по телефону скорой медицинской помощи 113.

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