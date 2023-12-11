За должность ректора Латвийского университета борьбу продолжат декан и профессор Факультета бизнеса, управления и экономики ЛУ Гундарс Берзиньш и профессор того же факультета, советник нынешнего ректора ЛУ Сигне Балиня, сообщает агентство LETA.

Претендентов в ходе международного конкурса оценивала специально созданная для этого отборочная комиссия и Совет ЛУ. Всего на конкурс были поданы 24 заявки.

Председатель совета ЛУ профессор Иварс Калвиньш подчеркивает, что независимо от того, кто из выдвинутых кандидатов станет главой университета, LU по-прежнему будет возглавлять сильная и опытная личность.

Ректора изберет Конституционное собрание ЛУ, которое состоится 23 февраля следующего года.

Переговоры между претендентами и ЛУ пройдут до выборов. В последующие месяцы сотрудники университета, профессорско-преподавательский состав и студенты получат возможность ознакомиться с видением обоих кандидатов относительно действий, необходимых для обеспечения роста Латвийского университета.

Как уже сообщалось, кандидаты на должность ректора ЛУ должны иметь степень доктора наук в одной из областей стратегической специализации ЛУ. Кроме того, согласно Правилам Кабинета министоров, кандидаты должны иметь безупречную репутацию и управленческий опыт в сфере высшего образования и науки не менее восьми лет. Они должны иметь опыт создания международных стратегических партнерств и управления проектами развития или исследований, опыт научного управления и достижений в науке на международном уровне (публикации в международно-цитируемых изданиях, участие в исследовательских проектах), опыт привлечения частного или государственного финансирования для исследований, владение латышским и английским языками не ниже уровня C1.

К претендентам на должность ректора предъявляются дополнительные требования — понимание нормативных актов, регулирующих деятельность научного вуза; академический опыт работы; опыт разработки и реализации стратегии развития высшего учебного заведения; понимание процессов обеспечения качества европейского образовательного пространства; профессиональное развитие в области управления высшим образованием и обеспечения качества; коммуникативные способности, ориентация на развитие и достижение результата; опыт управления изменениями в академических кругах.

Заработная плата ректора до уплаты налогов — 11 935 евро в месяц.

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