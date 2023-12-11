Президенты стран Балтии надеются, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить россиянам выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года будет изменено, и говорят, что решат вопросы участия национальных сборных позже.

"Это очень разочаровывающее решение, и я все еще надеюсь, что его можно изменить, исправить, — заявил журналистам в Таллине в понедельник литовский лидер Гитанас Науседа. — Мы видим реакцию со стороны различных федераций — например, легкоатлетов, и я думаю, что олимпийские принципы не имеют ничего общего с террором, убийствами и разрушениями. Поэтому подобные решения, принятые в критический момент войны в Украине, демотивируют. Мы также должны оставаться едиными, и это верно не только для нас, но также для Олимпийского комитета и Олимпийского движения".

Руководство Олимпийских игр в пятницу разрешило спортсменам из России и Беларуси выступать под нейтральным флагом, за исключением командных соревнований, при условии, что они не будут активно поддерживать войну в Украине.

По данным МОК, только восемь спортсменов из России и три спортсмена из Беларуси на данный момент соответствуют статусу нейтральных спортсменов.

Для сравнения, на Олимпийские игры следующего года в Париже прошли более 60 украинских спортсменов.

Глава Эстонии Алар Карис также заявил, что данное решение МОК неприемлемо для него и как гражданина, и как человека, любящего спорт.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что в этом решении затрагиваются ключевые принципы олимпийского движения, а также заявил, что будет способствовать усилиям по изменению этого решения.

"Я считаю, что у нас еще есть время поработать вместе, повлиять на некоторые решения, принимаемые Олимпийским комитетом. Если мы найдем больше друзей и единомышленников, шанс на перемены еще есть", — заявил латвийский лидер.

"На мой взгляд, если ничего не изменится, будет сложно увидеть на соревнованиях украинских или латвийских спортсменов. Однако это, конечно, решение, которое правительствам и спортивным сообществам в каждой стране придется принять, и, конечно же, согласовать и переосмыслить их со странами-единомышленниками: Украиной, странами Балтии и другими европейскими странами, которые не удовлетворены таким решением", — заявил Ринкевич.

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