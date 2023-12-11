На данный момент невозможно даже представить, чтобы семейные врачи в Латвии могли работать четыре дня в неделю. Об этом в программе Šodienas jautājums на ЛТВ заявил сегодня министр здравоохранения Хосам Абу Мери, добавив, что уже сейчас заметна нехватка врачей.

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре ранее высказывалась о том, что с 1 января семейные врачи могли бы работать четыре рабочих дня, оплачиваемых государством, а пятый день сделать платным.

Абу Мери отметил что врачи, которые отказываются работать пять дней в неделю, в таком случае не смогут иметь возможности подписывать договор с государством.

Министр при этом пообещал изыскать возможности необходимого финансирования для увеличения государственной поддержки семейной практики, поскольку на данный момент ее недостаточно, особенно в зимние месяцы.

Ранее уже сообщалось, что в конце этого года истекает срок действия договора, заключенного семейными врачами с Национальной службой здоровья. Президент Латвийской ассоциации семейных врачей утверждает, что до сих пор не выполнено ни одно требование Ассоциации, кроме небольшого повышения зарплаты, которая одинакова для всех врачей в Латвии.

По расчетам семейных врачей, с 1 января финансирование их отрасли уменьшится на 13%, поэтому у них возникают опасения относительно того, как сохранить места практики и какие услуги предоставлять пациентам в будущем.

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