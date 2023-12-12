В конце этой недели в Латвии начнет быстро таять снег, и уровень воды в реках поднимется, свидетельствует текущий прогноз погоды.

Таянию снега и повышению уровня воды будут способствовать дожди и порывистый ветер.

Согласно текущему прогнозу "Global Forecast System", в Латвии до утра субботы, 16 декабря, ожидается легкий мороз с вероятностью кратковременного понижения до -10 градусов при прояснении неба, а на западном побережье Курземе уже в пятницу воздух прогреется до +5 градусов.

В воскресенье по всей Латвии ожидается повышение температуры до +2…+7 градусов, а максимальная температура на следующей неделе может быть на градус выше. Ожидаются осадки и сильный ветер.

В начале следующей недели ожидается пик наводнения на нескольких реках Курземе. Наводнения возможны в Курземе, а затем и в других районах Латвии — не только в поймах рек, но и на обширных территориях.

В настоящее время озера и некоторые реки покрыты слоем снега, что препятствует увеличению толщины льда. Измерения толщины льда проводились лишь в нескольких местах. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, толщина льда на Алуксненском озере составляет в среднем восемь сантиметров. Средняя толщина льда на озере Разнас составляет 12 сантиметров.

Высота снежного покрова на метеостанциях в Курземе, Земгале и на Видземском побережье составляет в среднем 10-20 сантиметров, в то время как в восточной части страны — 25-30 сантиметров.

Из-за уплотнения льда уровень воды в реке Даугава у Екабпилса за последнюю неделю поднялся на два метра. Уровень воды в большинстве латвийских рек пока стабилен. По прогнозам гидрологов, резкое повышение уровня воды начнется в конце этой недели.

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