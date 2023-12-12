После перехода в собственность государства здания "Дом Москвы" в Риге, на ул. Марияс, из бюджета потребуется около 495 395 евро на ежегодные расходы по его содержанию.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник поддержала передачу на рассмотрение в первом чтении законопроекта, предусматривающего, что здание на ул. Марияс, 7 перейдет в собственность Латвийского государства.

Комиссия рассмотрела законопроект в публичной и закрытой частях заседания и предложила направить законопроект в срочном порядке, то есть в двух чтениях.

В аннотации к законопроекту отмечается, что законопроект не оказывает влияния на госбюджет, но, как заявили в комиссии, дополнительные деньги все же понадобятся. Разъяснений Министерства сообщения о дополнительном финансировании комиссия не получила, так как ее представители не явились, что вызвало удивление у депутатов.

В поданном комиссии Министерством сообщения заключении по этому законопроекту выражена готовность перенять недвижимость во владение министерства. При этом за использование недвижимости у владельца строения образовалась задолженность министерству в размере 36 007 евро, в том числе задолженность по арендной плате за землю и налогу на недвижимость.

В случае перехода недвижимости во владение Министерства сообщения министерству потребуются дополнительные средства. По предварительным данным, необходимые дополнительные средства на обслуживание и содержание имущества на один год составляют 495 395 евро. 7756 евро необходимо для уплаты налога на недвижимость за землю, налог на недвижимость за сооружение составляет 35 225 евро, 332 414 евро потребуется на обслуживание и 120 000 евро - на оплату коммунальных услуг.

Как сообщалось, введенные против России международные санкции затруднили работу Дома Москвы, но не полностью ограничили или прекратили ее. Как установила Служба госбезопасности, после 24 февраля 2022 года помещения Дома Москвы по-прежнему сдавался в аренду лицам, в деятельности которых усматриваются признаки поддержки агрессивной внешней политики России.

Право собственности на здание Дома Москвы закреплено на имя департамента городского имущества города Москвы. Обязанности юридического представительства Дома Москвы исторически исполняет принадлежащее департаменту городского имущества Москвы АО "Московский культурно-деловой центр Московский дом", с 10 марта 2020 года - представительство "Московского городского унитарного предприятия "Московский центр международного сотрудничества"", за которым в земельной книге закреплено право пользования зданием на неопределенный срок. Структура обоих этих юридических образований связана с прямым влиянием России и, соответственно, Москвы, говорится в аннотации к законопроекту.

Департамент городского имущества Москвы - подведомственное правительству Москвы структурное подразделение, которым управляет мэр Москвы Сергей Собянин. Фактическим же владельцем "Московского центра международного сотрудничества "считается президент России Владимир Путин. Собянин и Путин 25 февраля 2022 года включены в санкционные списки Управления по контролю за иностранным активами США (OFAC) и Европейского союза.

Со ссылкой на публично доступную информацию комиссия отмечает, что базирующееся в России юридическое учреждение "Московский центр международного сотрудничества" находится в подчинении департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, который, в свою очередь, находится в подчинении правительства Москвы. В связи с этим с высокой степенью достоверности можно утверждать, что деятельность этого департамента фактически контролируется мэром Москвы Собяниным. Также, согласно опубликованным Минюстом данным о примененных санкциях, в государственных регистрах в качестве фактического контролирующего "Московский центр международного сотрудничества" лица указан Собянин.

В комиссии по национальной безопасности отметили, что государству в лице Министерства сообщения принадлежит земельный участок, на котором находится Дом Москвы, поэтому предлагается закрепить право собственности на имя государства в лице Минсообщения. Таким образом, с принятием закона будет создан единый объект недвижимости, в состав которого входят и земля, и здание.

В законопроекте оговорены и другие вопросы, связанные с закреплением права собственности, и последующие действия. Законопроект предусматривает, что недвижимость переходит в государственную собственность свободной от любых обременений, то есть государство не продолжает и не перенимает никаких обязательств, вытекающих из действий, совершенных прежним собственником и связанными с ним лицами.

Законопроект также предусматривает, что лица, владеющие имуществом, которое находится в Доме Москвы, имеют право и обязаны в течение семи дней вывезти его из помещений, а оставшееся после указанного срока имущество считается бесхозным и передается государству, а решение о дальнейших действиях с ним принимает Кабинет министров. Законопроект также обязывает перерегистрировать зарегистрированные в недвижимости юридические адреса.

Переходные правила законопроекта предусматривают, что Кабинет министров должен до 31 марта 2024 года подать в Сейм доклад о дальнейших действиях с недвижимостью, при этом необходимо рассмотреть возможности использования здания для оказании помощи Украине и украинцам с учетом того, что у Латвии нет цели обогатиться или получить какую-либо выгоду от этой недвижимости.

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