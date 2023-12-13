Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить доступ в Латвии к пяти сайтам, распространяющим российский пропагандистский контент.

NEPLP ссылается на заявление Совета ЕС о принятии ограничительных мер в рамках санкций против "RT Balkan", "Oriental Review", "Царьград", "New Eastern Outlook" и "Katehon", и, соответственно, решил закрыть доступ к связанным с этими каналами сайтам "lat.rt.rs", "rt.rs", "m-by.tsargrad.tv", "journal-neo.org", "katehon.com" и их зеркальным сайтам.

Санкции против российских каналов являются частью ограничительных мер в контексте действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине. НСЭСМИ отмечает, что согласно закону о национальных санкциях санкции, установленные нормативными актами Европейского союза, являются обязательными и непосредственно применимыми в Латвии, поэтому Латвия должна была отреагировать на дополнения к санкциям.

Решение NEPLP может быть обжаловано, но это не приостанавливает его действие.

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