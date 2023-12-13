В середине ноября остаток финансирования предыдущего периода освоения фондов ЕС составлял 581 млн евро, и ситуация с примерно 200 млн евро является рискованной, сообщил в интервью агентству LЕТА министр финансов Арвил Ашераденс.

"В настоящее время мы ведем активные переговоры с Европейской комиссией о том, как мы можем маневрировать, чтобы максимально сократить эту сумму", — сказал Ашераденс.

Министр пояснил, что финансовый пакет фондов ЕС для железнодорожных проектов пересматривается и в целом сохраняется, но у Министерства финансов в настоящее время больше вопросов, чем ответов в этой связи.

Ашераденс заявил, что раньше железнодорожная сеть поддерживалась за счет доходов от грузоперевозок, которые сейчас резко сократились. Latvijas dzelzceļš как предприятие реорганизуется очень медленно, чтобы не сказать совсем не реорганизуется, и планирует только увеличение расходов, в том числе из государственного бюджета, что для Минфина неприемлемо. Какова роль "Pasažieru vilciens", министр также не совсем понимает.

"Обеспечит ли появление новых поездов быстрое движение в Рижской агломерации? Есть положительные моменты — например, сообщение с Лиепаей было воспринято очень хорошо, говорят, что поезда полны пассажиров. Но сразу же возникает вопрос: нужно ли в таком случае субсидировать автобусное сообщение, параллельное железной дороге, в прежних объемах?", — сказал министр.

Ситуация сложная с больницей Страдиньша. По словам Ашераденса, совет и правление больницы заменены, и новый глава правления сейчас пытается понять, что из выполненных до сих пор работ имело смысл, а что нет: "Например, первый новый корпус очень красив, но функционален ли он? Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос".

Министр считает, что важно иметь функциональное здание, где можно как можно быстрее поставить правильный диагноз и принять оптимальное решение о лечении. А есть ли там красивая галерея и атриум — вопрос второстепенный.

"Сейчас главное — понять, что действительно нужно больнице Страдиньша, а потом мы поймем, что с этим делать. На данный момент существует большой риск потерять 70 миллионов евро в этом конкретном проекте", — говорит Ашераденс.

На вопрос о том, означает ли это, что в итоге придется платить из государственного бюджета, министр пока ответа не дал, но оговорился, что это возможно.

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