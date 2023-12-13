В контексте войны в Украине, наиболее уязвимыми с точки зрения личной безопасности в странах Балтии себя ощущают именно латвийцы. Исследование, проведенное Государственной канцелярией совместно с Латвийской Транслатлантической организацией, выявило, что чувство безопасности основывается на связи с союзниками, а вот индивидуальные ответственность и способности к действиям оцениваются как низкие, пишет портал LSM.LV.

"Вторжение России в Украину резко изменило ситуацию в области безопасности в Европе, заставив всех оценить готовность кризисов и создать благоприятные условия для их будущего преодоления. В основе у устойчивости общества и совершенствования устойчивости к кризисным ситуациям будущего — усиление безопасности как индивидов, так и национальной безопасности. Поэтому особенно важно формировать психологическую устойчивость общества к угрозам в информационном пространстве. Так как мы географически тесно взаимосвязаны, то в таких исследованиях мы реализовываем цель — замерить и оценить разные аспекты устойчивости в более широком — всей Балтии — контексте", — акцентировал руководитеь Департамент координации стратегической коммуникации Госканцелярии Рихардс Бамбалс.

Латвийцы встревожены больше эстонцев и литовцев

В ходе исследования жители трех стран Балтии дали оценку тому, чувствуют ли они личные угрозы в разных сферах. Вот какие показатели были выявлены:

Угроза здоровью. Латвия — 29, Литва — 20, Эстония — 13.

Литва — 20, Эстония — 13. Политические угрозы. Латвия — 29 , Литва — 23, Эстония — 21.

, Литва — 23, Эстония — 21. Угроза безопасности. Латвия — 29 , Литва — 23, Эстония — 11.

, Литва — 23, Эстония — 11. Угрозы социального характера. Латвия — 34 , Литва — 18, Эстония — 17.

, Литва — 18, Эстония — 17. Экономические угрозы. Латвия — 34, Литва — 30, Эстония — 30.

Также исследование выявило готовность обществ трех стран к кризисным ситуациям — как на индивидуаьном уровне, так и на уровне оценки жителями, готово ли общество к таким кризисам.

В Латвии и Литве показатели одинаковые: 25% жителей в обеих странах знают, что должны делать в ситуации кризиса, и столько же — 25% — считают, что общество готово к кризису. В Литве менее 15% осознают свою роль в ситуации кризиса, а вот в то, что общество готово к кризису, считают более 30%.

В Латвии — низкое доверие жителей друг к другу

Национальная идентичность и принадлежность жителей к Латвии в то же время укрепляются, это ощущения 63% жителей. Но опасения и тревога — не исчезают. "Эта сильная связь у жителей Латвии растет. Также как растет значимость статуса гражданина в идентификации человека", — отметила генсекретарь Латвийской Транслатлантической организации Сигита Струберга.

Почти половина респондентов — 42% — считают, что во время войны в Украины люди в Латвии помогают друг о друге и заботятся друг о друге.

Но в целом люди в Латвии не очень полагаются на других. Только 47% респондентов в Латвии ответили, что доверяют другим.

"Это такой тревожный звонок. Потому что, конечно, популярно обвинять правительство в неправильных стратегиях управления кризисом. Но если мы не доверяем друг другу и не видим, как мы можем взять на себя ответственность за сотрудничество в кризисных ситуациях, то история успеха может не произойти", — подчеркнула Струберга.

В Латвии большинство респондентов (58%) считают, что нынешняя ситуация в обществе вызывает чувство неуверенности, но в целом чувствует себя в безопасности в своих домах в то время, когда идет война в Украине. Одна треть респондентов во время украинской войны чувствуют себя умеренно безопасно (37%) в своих домах, а треть — в значительной степени безопасно (33%).

Большинство или 74% респондентов, согласились с тем, что в Латвии сейчас серьезный кризис. При этом более половины респондентов — 62% — удовлетворены своей нынешней жизнью, а 47% смотрят на будущее Латвии с оптимизмом. Исследователи отмечают, что в то же время доверие граждан в учреждениях государственного управления низкая, но не критически низкая.

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