Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что провозгласит поправки к Закону "О защите прав потребителей", которые вводят механизм частичной компенсации ипотечным заемщикам роста процентных платежей. Это решение президент принял, невзирая на громкие возражения банковской сферы.

Ринкевич сообщил, что во вторник, 12 декабря, в Президентской канцелярии состоялось совещание, на котором обсуждалась и судьба этих поправок — будут ли они возвращены на повторное рассмотрение в Сейм или провозглашены.

"Я заслушал своих советников как по вопросам законодательства, так и по экономической сфере, и принял решение — провозгласить", — сказал президент. Поправки будут провозглашены в порядке, установленном Сатверсме.

По словам Ринкевича, поддержка заемщикам будет оказываться целевая, адресная хотя, возможно, не такая узкая, как кому-то бы хотелось. "В сфере чисто законодательной практики мы не видим никаких существенных препятствий, чтобы нужно было не провозглашать этот закон или отдавать его на повторное рассмотрение в Сейм", — подчеркнул президент.

Напомним, что 6 декабря после изнутрительных и продолжавшихся несколько месяцев дискуссий Сейм в окончательном чтении внес поправки в Закон "О защите прав потребителей", которые предусматривают ряд изменений в помощь тем, кто пострадал от резкого скачка процентных ставок по ипотечным кредитам. "За" проголосовал 81 депутат, двое воздержались, никто не был против.

С 1 января 2024 года сроком на год будет введена новая пошлина по защите ипотечных заемщиков. Именно благодаря этой пошлине будет формироваться "бюджет" помощи заемщикам, который впоследствии при посредничестве Службы госдоходов будет распределяться по нуждающимся в поддержке получателям ипотеки.

То есть, банки будут платить пошлину, а Служба госдоходов с этих денег платить компенсации заемщикам. Причем банки должны будут предоставить Службе госдоходов счета таких заемщиков.

Фактически кредитная организация (банк( должна будет компенсировать процент по кредиту в размере 30% от ежеквартальных процентных платежей, рассчитанных согласно соответствующему договору ипотечного кредита, но не более 2 процентных пунктов от процентной ставки на определенный период (общей процентной ставки). То есть процентная ставка в итоге не может быть ниже той, которая была изначально.

Помощь получат те заемщики, которые взяли кредит не позже 31 октября 2023 года, и при условии, что остаток кредита не превышает 250 тыс евро.

Уходящий 2023-й год ознаменовался кризисом недоверия между банками и государством, такую оценку эпопее противостояния политиков и финансовой сферы дал ранее советник пол юридическим вопросам Ассоциации финансовой отрасли Эдгар Пастарс. К примеру, Пастарс отмечал, что пошлина, которую планируется взимать с банков, по мнению судов, является возложением на на частных лиц полное исполнение функций государства или самоуправления, а это недопустимо.

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