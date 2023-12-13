Почему важен договор?

PMLP еще в сентябре указывало на то, что выполняет задачи, предусмотренные нормативными актами в сфере миграции, предоставления убежища, определения правового статуса лиц и регистрации населения, а также в сфере выдачи удостоверений личности и проездных документов. Для выполнения этих задач необходимо получать информацию из других стран. Причем в рамках латвийско-российского соглашения о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам запросы чаще направляются в Россию, а не наооборот, отмечало учреждение.

Что сказала Силиня?

"Я не могу гарантировать, что в практической жизни это не привнесет какие-то изменения для людей, которым надо приводить в порядок дела о наследстве или семейные дела, получить какие-то документы из России. Да, если этот договор будет отменен, то потенциально у нас останется в силе Венская конвенция, которая регулирует эти вопросы. В практической жизни может быть так, что изменения будут. Поэтому я очень надеюсь, что Сейм, оценив этот вопрос, примет во внимание и все эти аспекты практической жизни, и это не будет только и единственно политическое решение. А будут приняты во внимание и эти вопросы повседневной жизни, которые у людей образовались в силу каких-то исторических причин. И есть возможность не денонсировать договор полностью, а только какие-то пункты, как это было, например, в вопросе об оккупационных памятниках. Я думаю, что решения возможны, и в любом случае, Сейм будет двигаться вперед и оценит все обстоятельства", — сказала премье-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").