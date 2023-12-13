Решение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже в 2024 году в нейтральном статусе — неправильное, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").

По его словам, у спортивного сообщества и общественности еще есть время, чтобы заставить МОК отменить свое решение. Президент отметил, что этот вопрос рассматривается не только с морально-этической, но и с юридической точки зрения. По словам Ринкевича, ему трудно представить ситуацию, при которой российские и белорусские спортсмены, получающие деньги от компаний или лиц, попавших под санкции Европейского союза, могли бы принять участие в Олимпийских играх в Париже.

"Решение об участии в Олимпийских играх будет принято немного позже. Я полностью доверяю Олимпийскому комитету Латвии и другим национальным комитетам-единомышленникам в том, что они сделают правильный выбор. Еще есть время поработать и сделать все, чтобы МОК изменил свое решение", — сказал президент.

Ринкевич подчеркнул, что ответственные за спорт министры, главы правительств и государств, а также спортивное сообщество должны сформулировать свое мнение о дальнейших действиях. По словам президента, это решение будет принято Украиной, Литвой, Эстонией и другими странами-единомышленниками.

Президент похвалил латвийских спортсменов, которые четко выразили свою позицию. По его мнению, сами спортсмены также должны начать громко и четко говорить, формулируя свое отношение к участию или неучастию в Олимпиаде с российскими и белорусскими спортсменами, хотя и под нейтральным флагом.

"Если мы действительно дойдем до того, что никакие решения не будут изменены, и мы обсудим этот вопрос с другими странами-единомышленниками, то, скорее всего, решение будет приемлемым для спортивного сообщества, для общества и для правительств. Эти вопросы не могут решаться административно правительством, президентом или парламентом. Это должно быть взвешенное и ответственное решение самих спортсменов, спортивного сообщества, учитывающее все моральные аспекты", — сказал Ринкевич.

Силиня также подчеркнула, что не согласна с решением МОК, и в настоящее время Латвия проводит консультации со скандинавскими странами, Эстонией и Литвой, а также Польшей и Украиной. По словам премьер-министра, важно, чтобы у стран была общая позиция, которая могла бы способствовать отмене решения МОК.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram