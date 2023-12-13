Инспекция здоровья не обнаружила нарушений требований гигиены в торговом центре Origo и на Привокзальной площади после того, как соцсети и масс-медиа на прошлой неделе опубликовали шокирующее видео. В самом центре столицы был замечен, напомним, выводок крыс, которые вольготно передвигались по Привокзальной площади, запрыгивая и на скамейки.

О том, что требования гигиены не нарушены, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Origo Майя Дулле-Суниня.

По ее словам, проверку Инспекция здоровья произвела 11 декабря, отреагировав на опубликованное видео.

Согласно результатам прроверки, работы по уборке дератизации помещений торгового центра и Привокзальной площади проводятся в соответстии со всеми нормативными актами и требованиями гигиены.

Территория Привокзальной площади сейчас усиленно контролируется и осматривается, проводятся дополнительные мероприятия по уборке и дезинфекции, проводится дератизация, ведется наблюдение.

Торговый центр Origo связался с ГАО Latvijas Dzelzceļš, чтобы договориться о возможной совместной деятельности по ограничению распространения грызунов.

Как уже сообщалось, Рижское самоуправление призывает жителям сообщать управляющим домами об увиденных крысах.

Рижская дума поясняет, что крысы — это животные, которые мигрируют в поисках пищи. В городе теплее, есть много возможностей прятаться и создавать убежища, а также можно найти много еды как в подвалах, так и в мусорных контейнерах.

Эти грызуны умны и умеют приспосабливаться к условиям. Однако крысы выходят на открытое пространство только тогда, когда не хватает еды или их гонят или отпугивают от места обитания, например, во время строительных работ. Одна из версий появления крыс на Привокзальной площади — на открытое пространство их "выгоняют" работы по возведению Rail Baltica.

Крыс довольно сложно истребить, они очень настороженно относятся к найденной пище и новым видам лакомств, а именно приманок.

Исследователи грызунов даже пришли к выводу, что самки крыс обучают своих детенышей оценивать пищу по множеству критериев, чтобы не отравиться и не попасться на умело расставленную приманку.

В Рижском самоуправлении подчеркивают, что при обнаружении крыс в многоквартирном доме или на его территории следует обратиться к управляющему домом, в обязанности которого входит проведение дератизации один раз в квартал.

Важно, чтобы контейнеры для мусора, расположенные снаружи дома, были закрыты, а территория вокруг них очищена. Если домоуправляющие на жалобы не реагируют, следует обратиться в Инспекцию здоровья, которая проведет проверку.

Инспекция убеждается в том, что ядовитые вредители действительно проникли в здание, и поручают управляющему или владельцу здания провести в течение двух недель мероприятия по дезинфекции, дезинсекции или дератизации. Затем нужно проинформировать Инспекцию здоровья о выполнении мероприятий.

Хотя время от времени случаются случаи появления в на открытом пространстве, Рижская дума не считает, численность этих грызунов в городе могла значительно увеличиться.

Лучший способ борьбы с крысами — сократить их пищевую базу, например, закрыть мусорные контейнеры, не выбрасывать еду, а также ограничить возможности передвижения — закрыть системы коммуникаций. Также на объектах следует регулярно проводить борьбу с вредителями.

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