В связи с задержками в строительстве нового корпуса Рижская клиническая университетская больница им. П. Страдиня утратит софинансирование из еврофондов в размере 23 млн евро. Это признало временное правление медучреждения, сообщает Латвийское радио. Средства будут перераспределены на другие отраслевые нужды, пишет rus.lsm.lv.

Из-за неправильной очередности строительства в начале года в подвальном этаже нового корпуса больницы констатировано наличие плесени, работы пришлось остановить, а помещения — дезинфицировать. Правление больницы также указывает, что не видит на объекте достаточного числа строительных рабочих, а подрядчики опаздывают с устранением ранее выявленных дефектов. Генподрядчик проекта — SIA Velve, но наблюдается большая текучка субподрядчиков, которая всё замедляет.

Сейчас начат независимый аудит хода проекта, и первые результаты будут в начале 2024 года. Тогда и станет яснее, какова ответственность лиц, надзирающих за проектом, и какие санкции будут обращены против стройподрядчика.

Завершить строительство нового корпуса больницы следовало до конца этого года. Но в августе срок продлили до марта 2025 года.

"Потерянные" средства перенаправят психиатрическому отделению детской клинической университетской больницы, еще часть переймет Минздрав как компенсацию за ранее вложенные в страдиньский проект суммы

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