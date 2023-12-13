За месяц Россия может произвести или отремонтировать около 100-150 танков, и это гораздо больше, чем может сделать Европа, заявил на заключительном мероприятии Рижского форума безопасности госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс, сообщает агентство LETA.

По словам Гарисонса, если посмотреть в историю, то ясно видно, что побеждает та сторона, которая способна обеспечить большую эффективность военной техники и оружия. Также должна быть продумана логистика, чтобы сети поставок работали быстро и точно.

"Мы можем увеличить число солдат, но намнужно и оружие, танки и другие вещи, которые пока некому произвести в таком количестве, чтобы обеспечить имеющиеся нужды", — сказал Гарисонс, добавив, что для победы необходима военная индустриальная база, которую Европейский союз по-прежнему может увеличить.

Элина Эгле, председатель правления Латвийской федерации индустрии обороны и безопасности отметила, что страны Европы по-прежнему разделены на две части. Одна часть стран считает и говорит, что они фактически находятся в состоянии войны, считая, что надо действовать быстрее, а другая — предпочитает фактически не говорить о войне на Украине и ситуации с безопасностью в регионе, поэтому необходимо продолжать переговоры и говорить об этих проблемах.

Институт внешней политики Латвии уже пятый год организует Рижский форум безопасности, объединяя экспертов международного уровня в области безопасности, политики, технологий, образования и обороны.

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