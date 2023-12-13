На минувшей неделе, с 4 по 10 декабря, продолжился рост числа госпитализированных пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

В Латвии продолжает расти число случаев Covid-19, лабораторно подтверждено 339 случаев коронавируса — неделю назад их было 329, в целом проведен 821 лабораторный тест на наличие вируса SARS-CoV-2, а на предыдущей неделе таких тестов было 962. Число пациентов в стационараха продолжает увеличиваться: на минувшей неделе был госпитализирован 401 пациент, а неделей ранее — 307.

На минувшей неделе в больницах находились 12 пациентов с тяжелым течением заболевания. Зарегистрировано 29 случаев смерти пациентов с Covid-19 — на шесть больше, чем неделей ранее. Число зарегистрированных летальных случаев входит в возрастную группу "40 лет и старше". По крайней мере в шести случаях основным диагнозом был Covid-19. SPKC отмечает, что заболевание коронавирусом часто существенно обостряет уже существующие хронические заболевания, из-за чего требуется госпитализация и может наступить смерть.

При этом средняя интенсивность распространения гриппа на прошлой неделе оставалась низкой, но небольшой рост все же наблюдался.

На минувшей неделе в практики участвующих в мониторинге острых инфекций верхних дыхательных путей семейных врачей с соответствующими симптомами обратились 1072 человека, из которых у 15 пациентов на основании клинической картины был диагностирован грипп. Случаи гриппа зарегистрированы в Вентспилсе, Даугавпилсе, Екабпилсском крае и в Риге.

На прошлой неделе случаи гриппа зарегистрированы во всех возрастных группах, однако наибольшая заболеваемость зарегистрирована в возрастной группе 5-14 лет.

В свою очередь, девять случаев гриппа были подтверждены лабораторно, из них четыре — грипп типа А, пять — грипп типа В.

В большинстве стран ЕС/EEA распространенность гриппа сохранялась на похожем уровне, что и тот, который наблюдался в тот же период прошлого года. В ЕС/EEA в целом доля положительных тестов на Covid-19 составила 19%, а неделей ранее — 21%. Доля положительных тестов на грипп ниже 3%.

Для снижения риска тяжелого заболевания и смерти, SPKC рекомендует вакцинироваться от сезонного гриппа и Covid-19 особенно тем жителям, кто тяжело переносит острые инфекции верхних дыхательных путей. В этом году почти 100 000 жителей были привиты от гриппа вакциной за счет государства, и почти 27 000 жителей вакцинировались от Covid-19.

Кроме того, доступные в этом сезоне вакцины от Covid-19 подходят для самых распространенных в этом сезоне видов штамма омикрон. Они эффективны и против нового штамма BA.2.86 или "Пирола".

SPKC напоминает, что вакцинацию от гриппа и коронавируса можно объединить. Оплаченную государством прививку от гриппа могут сделать принадлежащие к определенным группам жители у своего семейного врача, в кабинетах вакцинации или медицинских учреждениях.

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