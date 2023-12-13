Государственная инспекция по защите прав детей (VBTAI) в ответ на информацию о ситуации в семье Руты Юдзе, потребовала разъяснений у задействованных сиротских судов о проделанной работе по обеспечению прав и интересов детей, сообщила ведущий эксперт VBTAI Симона Сауле.

VBTAI призывает принять во внимание тот факт, что законодатель оставил на решение суда вопрос об определении порядка использования прав доступа - задачей суда является разрешение спора родителей, учитывая лучшие интересы ребенка.

VBTAI хочет пояснить, что сиротский суд в споре родителей о вопросах определения места жительства ребенка и общения с ним, по запросу суда предоставляет информацию или заключение о том, как решать вопрос с точки зрения наилучших интересов ребенка. Для суда заключение сиротского суда может быть оценено лишь как одно из доказательств того, как следует решать спорный вопрос, особенно в интересах ребенка. Такое решение сиротского суда само по себе ничего не меняет в жизни ребенка и его родителей, не является обязательным для родителей или подлежащим обжалованию.

В свою очередь, лица, участвующие в деле, например, родители, в гражданском процессе имеют все права, установленные во второй части 74-й статьи Закона о гражданском процессе, в том числе они могут предоставлять доказательства, давать устные и письменные объяснения, а также возражать в ответ на запросы и аргументы других сторон дела. Кроме того, они имеют право возражать против заключения Сиротского суда в рамках гражданского дела.

VBTAI, понимая, что процесс развода родителей может вызвать у ребенка сильное непонимание и тревогу по поводу происходящего, страх перед будущим и другие очень сильные эмоции, которые часто негативно влияют на благополучие ребенка, призывает родителей в первую очередь пользоваться услугами специалистов и находить решение путем переговоров, чтобы минимизировать вовлечение детей в конфликт лояльности.

Также VBTAI призывает оценить необходимость освещение семейных проблем в СМИ, что может быть дополнительным психоэмоционально травмирующим обстоятельством для ребенка.

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