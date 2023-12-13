Все чаще на улицах Риги и других больших городов можно встретить не говорящих по-латышски молодых людей — таксистов, курьеров доставки еды, работников кебабных. Одна из самых распространенных теорий заключается в том, что эти люди приезжают в Латвию по студенческим визам, но на самом деле с целью заработка. Есть ли основания для таких разговоров. Это решили проверить депутаты комиссии Сейма, пишет LSM.lv.

"Открыты миру" (Atvērti pasaulei) — гласит лозунг над входом в Рижский университет имени Страдиня (РСУ). Там учится много студентов из стран третьего мира. Тем временем депутаты Сейма обеспокоены тем, что латвийские вузы, возможно, стали слишком открытыми для иностранных студентов.

Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества оценила, не кроется ли под видом привлечения иностранных студентов миграция. "В неформальных разговорах люди выражают беспокойство, что под этим кроется большая незарегистрированная миграция, что сюда приезжают учиться, оплачивают обучение, но не учатся", — заявил председатель парламентской комиссии Гунарс Кутрис (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК).

Согласно данным Министерства образования и науки, на данный момент в Латвии учатся более 7000 студентов из так называемых третьих стран. Больше всего из Индии, за ней следуют Узбекистан, Украина и Шри-Ланка. Есть также около 500 студентов из России, которые начали обучение в Латвии еще до войны, а новых студентов из страны-агрессора не принимают. Иностранная молодежь больше всего интересуется медицинским образованием.

Представители вузов на заседании комиссии заявили депутатам, что эти студенты действительно приехали получать знания, а не работать.

"В Рижском университета Страдиня это невозможно ни в коем случае, поскольку, во-первых, обучение стоит дорого. Это было бы странно, зачем платить за обучение и идти работать. Примерно 80% содержания обучения проходит очно, и времени на работу уже не остается", — отметил проректор по администрации и развитию РСУ Томс Бауманис.

Если кто-то пренебрег учебой, об этом информируют соответствующие службы. "Если, к несчастью, он не будет успевать и будет отчислен, то в течение нескольких дней мы проинформируем об этом PMLP", — пояснил Бауманис.

Похожие аргументы депутатам привели и представители Рижского технического университета и высшей школы бизнеса Turība. Заявления учебных заведений подтвердили и в Управлении по делам гражданства и миграции(PMLP).

"Это происходит очень и очень своевременно. Если это заседание проходило 15 лет назад, мы бы ужасно жаловались, а сейчас — нет", — сказала руководитель Отдела миграции PMLP Илзе Бриеде.

Согласно Закону об иммиграции, иностранный студент бакалавриата в Латвии может работать 20 часов в неделю в учебное время и 40 часов в неделю в свободное время. Однако PMLP неоднократно ловило студентов, которые превышали эту норму, но такие случаи встречаются редко.

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