В пятницу, 15 декабря, завершится прием заявок на государственные проверочные работы 2023/2024 учебного года. Заявку нужно было подать с 1 ноября через Информационную систему государственных проверочных работ (VPS), сообщили порталу Delfi в Государственной службе содержания образования (VISC).

На данный момент поступило 56 000 заявок на заключительные экзамены для 9-го класса, на экзамены оптимального уровня среднего образования получено 40 453 заявок и почти 22 000 заявок поступило на проверочные работы высшего уровня. Если еще кто-то не зарегистрировался, VISC призывает сделать это в ближайшие дни.

VISC напоминает, что на экзамены общего, оптимального и высшего уровня учащиеся программ общего среднего и профессионального среднего образования могут подать самостоятельно, а родители учеников 9-х классов должны подать заявление в образовательное учреждение, указав желание ребенка сдать экзамены, а также выбранный экзамен по иностранному языку. Также центр предупреждает, что возможность изменить свой выбор доступна не позднее, чем за восемь недель до дня сдачи экзамена.

Для получения аттестата об основном образовании необходимо сдать централизованный экзамен по латышскому языку (27-30 мая), математике (4 июня), а также по одному из иностранных языков — английскому, немецкому или французскому (22-24 мая). Для сдачи каждого из экзаменов необходимо набрать минимум 15%.

Из тех учеников основной школы, которые в 2022/2023 году в одном из экзаменов не набрали 10% (в целом 881), на данный момент продолжают обучение в 9-м классе 845 человек. Среди тех, кто не продолжил обучения, есть школьники, которые уже достигли 18-летнего возраста.

Те школьники, которые повторно учатся в 9-м классе, нужно обязательно сдать только государственные проверочные работы, в которых общий балл был ниже 15%. В то же время VISC сообщает, что ученик 9-го класса может сдать любой другой государственный экзамен, чтобы улучшить полученную в предыдущем учебном году оценку.

Повторно сдающие в этом году экзамены школьники также должны зарегистрироваться через VPS.

Для получения общего среднего образования необходимо сдать как минимум три экзамена — экзамен по латышскому языку, математике, и иностранному языку (английский, немецкий или французский) — хотя бы на оптимальном уровне, а также два экзамена по углубленным курсам (это также могут быть и некоторые из упомянутых экзаменов). На данный момент нормативные акты предусматривают, что ученики в учреждениях общего среднего образования могут сдавать те экзамены, которые не включены в выбранную учебную программу, однако это не распространяется на профессиональные образовательные учреждения.

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