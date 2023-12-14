В четверг, 14 декабря, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону "О полиции", которые предусматривают, что с 1 января 2024 года муниципальная полиция должна будет быть в каждом самоуправлении страны.

Законодательные изменения уточняют порядок создания муниципальной полиции, поскольку обязанность ее создания уже определена в Законе "О самоуправлениях".

У самоуправления будет три варианта создания и финансирования муниципальной полиции. А именно, самоуправление сможет создать собственную муниципальную полицию или создать совместную полицию с другими самоуправлениями или делегировать все задачи муниципальной полиции другому самоуправлению.

При делегировании задач муниципальной полиции другому самоуправление конкретное самоуправление сохранит полную ответственность за выполнение возложенных задач и должен будет обеспечить их эффективный надзор, говорится в аннотации к принятым сегодня поправкам.

До сих пор закон предусматривал, что учреждения местного самоуправления, участвующие в обеспечении общественного порядка, имеют право выбора создавать или не создавать собственную муниципальную полицию, говорится в аннотации к законопроекту.

Сейчас из семи самоуправлений, ранее не имевших муниципальной полиции, одно уже создано — в Мадонском крае. Соседний Вараклянский край заключит с Мадонским краем договор о выполнении функций муниципальной полиции, как это предусмотрено принятыми сегодня поправками.

В Резекненском районе и городе Резекне идет процесс согласования кандидатов на должности начальников муниципальной полиции. Также, по информации Министерства внутренних дел, до конца этого года Вентспилсский район планирует создать муниципальную полицию, а Аугшдаугавский и Ливанский края — объявить конкурсы на должность начальника муниципальной полиции.

Также изменения в законе наделяют самоуправления правами делегировать определенные задачи своей полиции другому самоуправлений, например, в чрезвычайных ситуациях, чтобы получить необходимую поддержку.

Авторы поправок считают, что появление в каждом регионе муниципальной полиции создаст новые рабочие места, а также облегчит работу Государственной полиции, которой больше не придется контролировать выполнение правил самоуправления.

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