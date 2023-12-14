Латвия обеспокоена планами Литвы захоронить вблизи границы ядерные отходы, но литовский министр окружающей среды Симонас Гянтвилас говорит, что опасения преждевременны, так как процесс выбора места еще продолжается.

"Сейчас идет процесс выбора места, анализируются 77 участков по всей Литве, и опасения латышей немного преждевременны, потому что в целом эти участки, скорее всего, не будут находиться рядом с Латвией. Но я думаю, что в принципе мировая наука через 50 лет найдет, как использовать радиоактивные отходы, и нам не придется тратить 2,5 млрд евро на строительство подземного хранилища", - сказал Гянтвилас в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

В среду LRT со ссылкой на Латвийское радио сообщило, что нынешний план захоронения отходов вызвал обеспокоенность жителей Аугшдаугавского края в Латвии. Они возмущены последними планами Литвы по строительству хранилища для битумированных радиоактивных отходов всего в 8 километрах от латвийско-литовской границы.

По словам министра, поиск места для хранилища ведется в южной части Литвы. Эти материалы будут захоронены на глубине около 400 метров под землей.

В настоящее время радиоактивные материалы находятся в капсулах, которые хранятся рядом с Игналинской атомной электростанцией.

"У нас есть 50 лет, чтобы найти место, вырыть подземное хранилище, разместить (отходы) - сейчас это делается на научной основе, геологи обсуждают возможные места в Литве", - сказал министр.

По словам министра, после закрытия Игналинской атомной электростанции важно найти место, куда можно будет поместить радиоактивные отходы на длительный срок, на десятки тысяч лет. Во всем мире принято, что страны не могут экспортировать свои радиоактивные отходы и должны сами решать вопрос их хранения.

Игналинская атомная электростанция в Литве начала работать в 1983 году. В 2009 году по требованию Европейского союза станция была закрыта. После этого встал вопрос о ее демонтаже и утилизации радиоактивных материалов.

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