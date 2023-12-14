14 декабря Совет по общественному транспорт утвердил новую систему билетов и тарифов на региональный общественный транспорт — автобусы и поезда. Новая система начнет вступать в силу постепенно с 1 апреля следующего года до середины 2025 года, сообщили в Автотранспортной дирекции (ATD). Она предусматривает, в частности, что при покупке у водителя и кондуктора билеты будут дороже, а пользоваться проездным станет более выгодно.

Как сообщили в ATD, действующая система тарифов на региональный общественный транспорт в Латвии последний раз обновлялась в 2020 году, но за последние два года из-за инфляции и роста цен на энергоресурсы расходы на услуги общественного транспорта значительно выросли.

В чем суть новой системы?

Новая система предусматривает выравнивание тарифов на автобусные перевозки. "Единый тариф вводится для сглаживания существующих различий в тарифах между разными регионами и маршрутами, когда цена поездки на одно и то же расстояние может быть очень разной", — пояснили в дирекции.

Также изменятся цены на месячные билеты для обычных пассажиров. Сейчас месячные билеты используются в 10% поездок на поездах и в 4% поездок на региональных автобусах.

"Если сейчас месячный билет окупается для пассажира поезда после 33 поездок, а для автобусного пассажира — после 41, то по новой тарифной системе он будет окупаться уже после 21-й поездки", — рассказали в ATD.

Для закрепления железной дороги как основы общественного транспорта и содействия переходу на общественный транспорт с середины 2024 года будет введен новый билет "Поезд+", который позволит совершать короткие поездки на автобусе до железнодорожной станции и обратно без дополнительной оплаты.

Также будет введен зональный принцип — в дальнейшем по одному и тому же билету, купленному для использования в поезде зоны А, можно будет ездить на любом поезде внутри этой же зоны. С другой стороны, по билету, купленному в любой другой зоне (B, C, D, E) или за ее пределами (дизельные поезда), можно будет проехать до любой остановки в зоне А по выбору пассажира.

Также планируется повысить плату за билет, купленный у водителя автобуса. Это делается для облегчения труда водителей и повышения безопасности. Билеты, купленные у кондуктора поезда, будут стоить на 1 евро дороже, зато дешевле станут билеты, купленные через интернет или мобильные приложения.

Ассортимент билетов станет более простым и обозримым — пассажиры смогут выбрать подходящий вид билета из 8 видов билетов на поезда и 7 видов билетов на региональные автобусы.

Если до сих пор ассортимент билетов в поездах и автобусах был разным, то в новой системе автобус и поезд будут согласованы между собой. Например, теперь билет на определенное количество поездок будет предлагаться как на поезда, так и на автобусы.

В новой тарифной системе сохранится принцип минимальной платы, но для согласования этого тарифа с системами общественного транспорта разных городов установлена ​​минимальная стоимость проезда: в Риге — 1,50 евро, в других городах страны — 1,00 евро, за пределами городов — 0,70 евро.

На некоторых маршрутах будет ощутимый рост цен

Как заявили в ATD, изменения в стоимости проезда на автобусах на короткие или средние расстояния невелики и направлены на то, чтобы не оказывать давление на пассажиров, часто пользующихся общественным транспортом, однако есть и случаи, когда подорожание будет более существенным. В поездах отменяются межзоны, а в автобусах вводится принцип зон.

В ATD назвали маршруты, билеты на которые подорожают ощутимо:

Поездка Рига-Саласпилс на поезде будет стоить 2.00 евро вместо 1,10 евро, поездка Рига-Саласпилс на автобусе — 2.00 евро вместо 1,45 евро. Если пассажир пользуется 30-дневным билетом, то при условии, что он будет ездить на поезде 14 рабочих дней из 20-22 рабочих дней месяца, одна поездка обойдется в 1,43 евро;

Поездка Рига-Сигулда на поезде подорожает с 2,10 евро до 2,50 евро, цена на автобусный билет останется прежней — 2,50 евро;

На поезде Рига-Лиепая цена билета повысится с 7,40 евро до 8,90 евро. Поездка в Лиепаю на автобусе подорожает с 8,65 евро до 10,40 евро;

Цена билета на поезд от Иманты до Центрального вокзала составляет сейчас 0,90 евро, а по маршруту Иманта-Саркандаугава — 1,80 евро. В дальнейшем 1,50 евро будут стоить обе эти поездки.

Автобусная поездка Рига-Талси подорожает с 4,80 евро до 5,60 евро, Рига-Бауска — с 3,15 евро до 3,60 евро, Даугавпилс-Краслава — с 2,45 евро до 2,60 евро, Балви –Алуксне — с 2,45 евро до 2,70 евро.

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