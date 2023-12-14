ЛЦПЧ представил результаты исследования проявлений языка ненависти в социальных сетях и в разделах комментариев на новостных порталах за последние два года. По словам Каменски, неожиданным открытием стало то, что чаще всего этническая ненависть фиксировалась в отношении евреев — в 44,9% случаев. За ней следуют ненавистнические высказывания в отношении русских (30,7%), украинцев (13,4%) и латышей (6,2%).
"Евреи упоминаются везде где только можно. По мнению комментаторов, они ответственны за все плохое, что происходит в мире. В то же время хочу подчеркнуть, что в контексте конфликта между Израилем и ХАМАС мы не наблюдаем в Латвии значительного роста антисемитизма в социальных сетях. Есть отдельные случаи, но в целом антисемитские комментарии и обмен публикациями продолжаются уже много лет", — сказала Каменска.
Поводом для антисемитских комментариев стали вопросы реституции, пандемия, теории заговора и деятельность бывшего президента Эгила Левитса.
В 45% случаев проявления языка ненависти идентифицированы как гомофобные, 20% — по этническому признаку, 18% были проявлениями ксенофобии, 6% — расизма, 5% — трансфобии.
Гомофобные комментарии с призывами к насилию и дегуманизации были вызваны событиями внутри страны — принятием закона о партнерских отношениях, выступлением бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса на открытии ночного клуба ЛГБТ+, вступлением Эдгара Ринкевича в должность президента, активностью бывшего министра внутренних дел Марии Голубевой, свадьбой музыканта Кашера, высказываниями некоторых политиков и ратификацией Стамбульской конвенции.
Самыми частыми видами языка ненависти являются призывы к насилию, убийствам и их оправдание — 30%. В 28% случаях это общие оскорбления, в 26% — дегуманизация, в 8% — призывы к дискриминации, в 6% — распространение предрассудков, теорий заговора и страхов, 1% — отрицание или тривиализация Холокоста, менее 1% — оправдание военных преступлений.
Комментируя вопрос об удалении комментариев, содержащих язык ненависти, представители центра отметили, что социальные сети удаляют до 45% комментариев после сообщений о языке ненависти, но в целом тенденция негативна — в этом году Facebook, Youtube, Twitter и Instagram стали менее активно реагировать на такие высказывания, и только Tik Tok продолжает активно их искоренять. На латвийских новостных порталах подобный контент часто не удаляется.
Мониторинг проявлений языка ненависти проводился с января 2021 года по ноябрь 2023 года в самых популярных социальных сетях и в разделах комментариев новостных сайтов. Всего было выявлено 2414 случаев языка ненависти, из них 1607 — в социальных сетях, 807 — на новостных порталах.