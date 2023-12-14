В Латвии в социальных сетях наиболее распространены проявления этнической ненависти против евреев, заявила директор Латвийского центра прав человека (ЛЦПЧ) Анхелита Каменска на конференции, посвященной проблеме языка ненависти.

ЛЦПЧ представил результаты исследования проявлений языка ненависти в социальных сетях и в разделах комментариев на новостных порталах за последние два года. По словам Каменски, неожиданным открытием стало то, что чаще всего этническая ненависть фиксировалась в отношении евреев — в 44,9% случаев. За ней следуют ненавистнические высказывания в отношении русских (30,7%), украинцев (13,4%) и латышей (6,2%).

"Евреи упоминаются везде где только можно. По мнению комментаторов, они ответственны за все плохое, что происходит в мире. В то же время хочу подчеркнуть, что в контексте конфликта между Израилем и ХАМАС мы не наблюдаем в Латвии значительного роста антисемитизма в социальных сетях. Есть отдельные случаи, но в целом антисемитские комментарии и обмен публикациями продолжаются уже много лет", — сказала Каменска.

Поводом для антисемитских комментариев стали вопросы реституции, пандемия, теории заговора и деятельность бывшего президента Эгила Левитса.

В 45% случаев проявления языка ненависти идентифицированы как гомофобные, 20% — по этническому признаку, 18% были проявлениями ксенофобии, 6% — расизма, 5% — трансфобии.

Гомофобные комментарии с призывами к насилию и дегуманизации были вызваны событиями внутри страны — принятием закона о партнерских отношениях, выступлением бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса на открытии ночного клуба ЛГБТ+, вступлением Эдгара Ринкевича в должность президента, активностью бывшего министра внутренних дел Марии Голубевой, свадьбой музыканта Кашера, высказываниями некоторых политиков и ратификацией Стамбульской конвенции.

Самыми частыми видами языка ненависти являются призывы к насилию, убийствам и их оправдание — 30%. В 28% случаях это общие оскорбления, в 26% — дегуманизация, в 8% — призывы к дискриминации, в 6% — распространение предрассудков, теорий заговора и страхов, 1% — отрицание или тривиализация Холокоста, менее 1% — оправдание военных преступлений.

Комментируя вопрос об удалении комментариев, содержащих язык ненависти, представители центра отметили, что социальные сети удаляют до 45% комментариев после сообщений о языке ненависти, но в целом тенденция негативна — в этом году Facebook, Youtube, Twitter и Instagram стали менее активно реагировать на такие высказывания, и только Tik Tok продолжает активно их искоренять. На латвийских новостных порталах подобный контент часто не удаляется.

Мониторинг проявлений языка ненависти проводился с января 2021 года по ноябрь 2023 года в самых популярных социальных сетях и в разделах комментариев новостных сайтов. Всего было выявлено 2414 случаев языка ненависти, из них 1607 — в социальных сетях, 807 — на новостных порталах.

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