"Мы планируем, что получим каких три места, хотим победить на этих выборах — и я думаю, у нас есть основание", — заявил в программе Spried ar Delfi, посвященной предстоящим выборам в Европарламент, действующий европарламентарий Роберт Зиле.

Противостояние "Нового Единства" и Нацобъединения

Напомним, что в воскресенье, 10 декабря, Национальное объединение объявило список кандидатов в депутаты Европарламента. Первый номер традиционно — многолетний европарламентарий Роберт Зиле. За ним последуют несколько депутатов 14-го Сейма — бывший министр обороны Инара Мурниеце, глава Комиссии по иностранным делам Рихардс Колс, а также парламентарий Эдвинс Шноре, экс-министр экономики Илзе Индриксоне и член Президиума Сейма Янис Грасбергс.

В свою очередь, премьерское "Новое Единство" определяется, кого ставить первым номером в списке на выборах в Европарламенте — действующего еврокомиссара Валдиса Домбровскиса или экс-премьера, министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша. Об этом заявила в программе Spried ar Delfi европарламентарий Инесе Вайдере ("Новое Единство"). По ее мнению, оба сильные кандидаты.

Очевидно, что и премьерское "Новое Единство", и работающее в Сейме с сентября этого года Национальное объединение позиционируют себя как потенциальных победителей выборов.

"Если у господина Кариньша будет первый номер, то у Национального объединения будет четыре, а не три мандата", — иронично прокомментировал это противостояние европарламентарий Нил Ушаков ("Согласие").

Кто еще стремится в Европарламент?

По словам Нила Ушакова, само "Согласие" примет решение о том, кого выдвинуть в Европарламент на правлении 9 января. Однако почти наверняка первым номером будет Ушаков.

Известно также, что списком кандидатов в депутаты Европарламента определилась непредставленная в Сейме Новая Консервартивная партия. Первый номер — бывший министр сообщения Талис Линкайтс, в тройке — поэт, активистка и двигатель компанию Atkrievislo Latviju Лиана Ланга, бывший министр благосостояния Гатис Эглитис.

Не определились пока и коалиционные "Прогрессивные". Ранее в кулуарах ходили слухи, что кандидат в президенты Элина Пинто может войти в список кандидатов в депутаты от этой партии. О европейской карьере якобы задумывается и беспартийный, но близкий к "Прогрессивным" экс-мэр Риги Мартиньш Стакис.

В выборах намерены участвовать и партии Attīstībai!, которую представляет сейчас в Европарламент Ивар Иябс. Не исключено, что в списке может появиться и бывший министр обороны Артис Пабрикс. Наверняка будет участвовать в выборах и движение Par.

Впервые в истории проведения евровыборов в Латвии права баллотироваться будет лишена многолетний европарламентарий Татьяна Жданок. Список, вероятно, возглавит депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов.

Пока неизвестно, кто возглавит список кандидатов в депутаты от оппозиционной "Стабильности".

Выборы в Европарламент состоятся в Латвии 8 июня 2024 года.

Программу Spried ar Delfi, в которой действующие европарламентарии дискутируют о поддержке Украины и госбюджете Латвии, можно посмотреть здесь.

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