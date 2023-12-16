20 лет назад демограф Илмар Межс прогнозировал, что через 100 лет количество латышей не превысит 300 000, и за это время его прогнозы в лучшую сторону не изменились. "Я говорю не обо всех жителях Латвии, а о тех, кто говорит по-латышски, кто является носителем нации и культуры. Скорее надо думать о способности адаптироваться, потому что счастье не в количестве. Эстонцы не живут на треть хуже оттого, что их на треть меньше, чем нас", — заявил Межс в интервью Latvijas Radio.

Это же касается Люксембурга, Исландии, еще более маленьких государств. Важно не количество, а пропорция, соотношение между пенсионерами и теми, кто придет им на смену. "В случае Латвии заменить тех, кто уйдет на пенсию, частично некем, — говорит Межс. — Не будет так, что Латвия в один день возьмет и перестанет существовать. Нет, это будет такой столетиями сдувающийся шарик".

"Через сто лет латыши точно еще будут, но вопрос в том, догонят ли нас эстонцы еще при моей жизни? Не берусь говорить, через 20 лет или через 30. Прогнозы Eurostat тоже предусматривают, что Эстония и Латвия вскоре сравняются. Более того, мы скоро опустимся до Люксембурга, или, вернее, Люксембург поднимется до нас. Мы просто будем становиться все меньше и превратимся в микрогосударство. Какое там развитие экономики, какие возможности новых технологий! Да мы и не вкладываем в науку и технологии" — отмечает демограф.

По его мнению, государству нужно думать о том, как развиваться с гораздо меньшим количеством детей и молодых людей. Пока эти рожденные в меньшем количестве дети находятся в младенческом или школьном возрасте, для бюджета это экономия. "Замечательно! Мы можем перенаправить эти деньги на другие, более важные дела, но когда этим людям нужно будет трудоустраиваться, а кому-то идти в армию, полицию, я не знаю, что мы будем делать".

"Конечно, всегда есть возможность принять индусов, украинцы нас сейчас во многом спасают, но вот в чем вопрос — насколько мы сможем обеспечить существование Латвии, как написано в преамбуле Конституции, с сохранением латышского языка и культуры… при том, что нам очень нравится переходить без нужды не только на русский, что происходит чаще, но и на английский".

Среди приоритетов только что принятого бюджета 2024 года демографии тоже нет. "Все эти оборонные и медицинские проблемы действительно настолько наболели и годами недофинансировались, что я не вижу возможности выделить из бюджета достаточно большую сумму на демографию. Но думать об этом обязательно нужно, потому что нехорошо Латвии и никакому другому государству скупиться на свои молодые семьи".

Межс упрекает политиков в том, что инвестиции в молодые семьи до сих пор не составляют 2,5% от внутреннего валового продукта, как это в среднем по ЕС. "Хорошо, что нам удалось удвоить прежний неполный процент до 1,5%, но мы все еще находимся в хвосте. Почему латышские родители должны страдать и жить в большей бедности, чем в других странах?

"Мы, скажем так, очень даже готовы выделять деньги на крупные инфраструктурные проекты, такие как пресловутая Лудзенская больница, самая современная в Балтии, где никакой медицинской деятельности реально не ведется, а самая современная операционная, думаю, не работает в должном объеме. Необходимо думать о том количестве людей, которое будет в Латвии. Иногда у нас бывают нереалистичные ожидания, что вот сейчас заасфальтируют все дороги до последнего хутора…Но ведь это абсурд! Это не под силу ни одному государству. […] Бюджет такой, какой есть, и мы, к сожалению, не являемся радостными и активными налогоплательщиками. Например, Эстония способна генерировать на порядок большую долю доходов в госбюджете. Хотя их и меньше, они платят налоги более честно".

Поддержкой молодых семей могут быть не только пособия, но и налоговые льготы, очень важны детские сады жилищная политика: "Возьмем семью с двумя детьми со средней зарплатой, каковы ее возможности купить квартиру в кредит по сравнению с семьей с одним ребенком, а может и без детей? С теми же зарплатами. Насколько проще будет этой второй семье купить такую ​​же квартиру?"

Или помочь в том, чтобы люди рожали в более молодом возрасте, еще до того, как накопят социальные взносы. "Я сказал бы даже, что Латвия финансово наказывает такие семьи. Социальных взносов у них пока нет, поэтому им остается только часть материнской зарплаты, которая составляет 171 евро в месяц. В Эстонии она привязана к средней зарплате и может составлять даже более 500 евро".

Задача государства — добиться, чтобы количество детей никак не уменьшало благосостояние семьи, а для нас это все еще остается проблемой, заключает Межс.

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