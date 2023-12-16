Министерство сообщения вносит на согласование в Кабинет министров проект правил, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут бесплатно ездить на общественном транспорте также по маршрутам, организованным самоуправлениями городов государственного значения.

На данный момент правила Кабмина о социальных гарантиях для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся на внесемейном попечении, а также после окончания внесемейного попечения, предусматривают, что ребенок и достигший совершеннолетия ребенок при предъявлении специального удостоверения имеет право пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте. Также правила предусматривают, что льготы на проезд для сирот и оставшихся без попечения родителей детей доступны только на маршрутах регионального значения.

Таким образом, согласно проекту правил, сироты и оставшиеся без попечения родителей дети, которые нахдятся в приемных семьях, под опекой, детских учреждениях или учатся в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, а также в вузах и колледжах до достижения 24-летнего возраста смогут пользоваться услугами общественного транспорта бесплатно не только на маршрутах городского значения, но и на маршрутах, организованных муниципалитетами городов государственного значения.

Автотранспортная дирекция произвела расчеты, согласно которым для введения такой льготы на проезд в 2024 году необходимо 1 060 947 евро, в 2025 году — 1 060 947 евро.

В Минсообщения подчеркнули, что финансовое влияние определяется предположениями, поскольку нет точных данных или исследований относительно необходимости и частоты поездок на общественном транспорте муниципалитетов городов государственного значения для сирот и оставшихся без попечения родителей детей, которые проживают за пределами административной территории самоуправлений городов государственного значения.

В то же время в министерстве допускают, что на данный момент в городах государственного значения сироты и оставшиеся без попечения родителей дети используют другие льготы, установленные в соответствующих самоуправлениях, например, льготы на проезд для школьников.

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