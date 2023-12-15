В Риге в настоящее время невозможно очистить от снега все крыши, где это необходимо, сообщил агентству LETA представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс.

По словам Лейшкалнса, начало этой зимы нетипично многоснежно. "Из-за необычно большого снежного покрова" значительно увеличился объем работы дворников, кровельщиков и спецтехники.

Ресурсов RNP и сторонних компаний недостаточно для очистки такого большого количества снега — существует значительная нехватка как кровельщиков, так и альпинистов с соответствующей квалификацией для работы на высоте. Не хватает и мощностей подъемника, поэтому на данный момент нет возможности очистить снег на всех крышах, где это было бы необходимо. В первую очередь очищаются крыши домов, где снег и сосульки создают высокий риск для здоровья и жизни горожан.

На переговорах с поставщиками услуг RNP призвала максимально увеличить мощности служб по очистке сосулек и снега с крыш, работающих на аутосорсинге. Сейчас аутсорсинг предоставляют Ekozona, Hagberg, Roadeks — компании, выигрывшие конкурс на уборку снега в 2002 году, предложив самые низкие цены.

Прогнозы метеорологов показывают, что в выходные дни и в начале следующей недели до Риги дойдет оттепель, поэтому ожидается усиленное таяние снега и льда. С привлечением всех возможных ресурсов компании, а также поставщиков услуг, продолжится очистка крыш от снега, обработка пешеходных дорожек противоскользящими материалами, а также разграничение опасных мест. В воскресенье все дворники RNP также будут задействованы в работах по смягчению последствий оттепели.

RNP продолжает интенсивную очистку крыш от сосулек и снега многоквартирных жилых домов, находящихся в его ведении. На сегодняшний день очищено 463 кровли и карниза, некоторые крыши чистились неоднократно. В связи с усилением работы в выходные дни планируется очистить еще 90 крыш к началу следующей недели.

Компания призывает жителей соблюдать меры предосторожности и учитывать, что передвижение по огороженной территории запрещено в целях безопасности.

RNP призывает горожан уделять больше внимания своей безопасности и безопасности тех, кто рядом, избегать мест, где с крыш может упасть снег и лед, не парковать автомобиль в местах, где может падать снег и лед. По возможности следует позаботиться о пожилых людях — родственниках, соседях и знакомых: например, принести им покупки из магазина, помочь передвигаться по дорогах и тротуарам.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram