Канада в следующем году разместит в Латвии вертолеты, сообщил в пятницу министр национальной обороны Канады Билл Блэр после встречи с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.

Во время встречи обсуждалось сотрудничество Латвии и Канады в оборонной сфере.

Блэр отметил, что мир меняется, и диктаторы считают, что могут стирать с лица земли целые города, поэтому важно, чтобы страны-единомышленники держались вместе. Вторжение России в Украину заставило многих задуматься и осознать, как важно сотрудничать.

В настоящее время в Латвии находится около 1000 канадских военнослужащих, а к 2026 году их число увеличится до 2200.

Блэр сообщил, что Канада в срочном порядке организует закупку на сумму 32 млн долларов США (29,2 млн евро), чтобы обеспечить мобильными противотанковыми ракетными комплексами боевую группу НАТО под руководством Канады в Латвии.

Также Канада разместит в Латвии системы ПВО малой дальности и противодронные системы.

Как сообщалось, в июле этого года Латвия и Канада подписали на военной базе в Адажи документ, в котором изложен уже достигнутый прогресс и определены следующие шаги, чтобы усиленное присутствие НАТО под руководством Канады в Латвии было расширено с батальона до уровня бригады. Ожидается, что бригада НАТО в Латвии достигнет полной боеготовности к 2026 году.

В ноябре Канада доставила в Латвию 15 танков Leopard 2 с обслуживающим персоналом, чтобы усилить присутствие союзников в Балтийском регионе.

В рамках визита министр обороны Канады также посетит Адажскую базу, Центр стратегической коммуникации и передового опыта НАТО и учреждение по реагированию на инциденты в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv.

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