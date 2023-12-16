В ноябре самую большую зарплату в Сейме получил оппозиционный депутат Андрис Кулбергс ("Объединенный список"), свидетельствует информация на сайте парламента.

Кулбергсу было выплачено 5573,14 евро.

В вознаграждение депутатов включены заработная плата, пособие по болезни, оплата за должность председателя фракции или его заместителя, за должность председателя комиссии Сейма, его заместителя или секретаря, за должность председателя или секретаря подкомиссии Сейма, а также доплата членам президиума Сейма.

В связи с этим обычно самыми высокими бывают зарплаты членов президиума Сейма, руководителей парламентских комиссий и фракций.

Ранее сообщалось, что занимающие политические должности лица в следующем году будут получать зарплаты, которые будут выше нынешних на сумму до 6%.

Запланированные изменения размера зарплаты предусмотрены для президента Латвии, председателя Сейма, депутатов Сейма, председателя Верховного суда, премьер-министра и министров, а также парламентских секретарей, при этом рост их зарплат составит 6%.

Такой рост, как пояснили в Государственной канцелярии, меньше, чем мог бы быть: увеличение зарплат ограничено в соответствии с законом о госбюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы. Если бы не эта ограничительная норма, зарплаты политиков и отдельных лиц, занимающих другие должности, выросли бы даже на 12,4%. Однако ограничение роста зарплат будет действовать и в 2024 году, и в 2025 году.

Месячная зарплата президента, председателя Сейма и премьер-министра увеличится на 478 евро. Если в этом году президент, председатель Сейма и премьер-министр получали 7962 евро в месяц, то в следующем году их зарплата составит 8440 евро в месяц.

На 239 евро в месяц увеличится зарплата и у депутатов Сейма: если до сих пор она составляла 3981 евро в месяц, то в следующем году она достигнет 4220 евро. Госканцелярия отмечает, что окончательный размер зарплат депутатов Сейма может зависеть от дополнительных обязанностей, которые выполняет конкретный депутат.

Зарплата министров увеличится на 423 евро. Если в этом году министры получали 7052 евро в месяц, то в следующем году они могут рассчитывать на 7475 евро в месяц. На 6% увеличится и зарплата парламентских секретарей. Если в этом году парламентские секретари получали 6256 евро, то в следующем году они будут получать 6631 евро в месяц.

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