Выставка называется "Лица российского сопротивления". Цель организаторов — показать, что в России есть немало людей, которые не согласны с текущей политикой Кремля и не поддерживают Владимира Путина. Возле памятника Райнису на заборе повесили несколько десятков портретов людей, которые остались в России и боролись против войны и путинского режима.

Среди них — экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров, политик Владимир Кара-Мурза, художница Саша Скочиленко, муниципальный депутат Алексей Горинов, основатель ФБК Алексей Навальный. Все они получили тюремные сроки за антивоенную или оппозиционную Кремлю деятельность.

На открытие пришли около 100 человек. Выступали в том числе уехавшие из России журналисты Кирилл Набутов и Илья Азар, создательница рижской выставки Мария Кабыш, главред "Новой Газеты Европа" Кирилл Мартынов, политолог Дмитрий Орешкин, поэт Дмитрий Кузьмин, юристка Елена Лукьянова. Все они говорили о том, что в России есть тысячи людей, которые не поддерживают путинский режим и выставка в том числе является доказательством этого.

Выставка на Эспланаде будет открыта до 21 декабря. Кроме того, в Риге завтра устроят чтения последних слов российских политзеков. Они пройдут в магазине Novaya Riga. Речи политзаключенных прочитают в том числе актеры Артур Смольянинов, Резия Кальниня, журналист Илья Азар. Начало в 13:00. А в среду 20 декабря в пространстве Redakcija пройдет показ короткой версии фильма Анны Рудиковой о Саше Скочиленко, которую посадили за то, что она заменяла в магазине ценники на антивоенные лозунги. В картине демонстрируется, как проходил суд над художницей и как она вместе со своими защитниками противостояла давлению государства. Скочиленко в итоге приговорили к 7 годам колонии.

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