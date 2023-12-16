В субботу, 16 декабря, политическая партия Latvijas attīstībai на ежегодном конгрессе утвердила новую программу и новую визуальную идентичность. Стало известно, и кто возглавит список кандидатов в депутаты Европарламента от Latvijas attīstībai, сообщает Латвийское телевидение.

Партия Latvijas attīstībai входила в объединение Attīstībai/Par, которое было представлено в 13-м Сейме и первом правительстве Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). Однако на выборах в 14-й Сейм политическое объединение не сумело преодолеть 5%-й барьер. Вскоре разошлись и пути двух партий, входящих в объединение — Latvijas attīstībai и Par.

На выборах в Европарламент Latvijas attīstībai стартует отдельным списком. Лидерами списка станут действующий европарламентарий Ивар Иябс, бывший министр обороны Артис Пабрикс и бывший депутат Сейма Вячеслав Домбровский.

На конгрессе были обозначены четыре проблемы, которые сейчас являются критическими в развитии Латвии: это необходимость структурной трансформации народного хозяйства; сбалансированное региональное развитие и самостоятельность регионов; демография, а также внедрение европейского зеленого курса в соответствии с условиями Латвии.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram