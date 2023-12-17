За период с 1999 по 2023 год в Латвии сменили пол 106 человек, ссылаясь на данные Департамента по делам гражданства и миграции (PMLP), говорит руководитель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство").

Депутату Сейма поступила из PMLP информация, что никто из тех, кто сменил пол, не был моложе 15 лет. Два человека были в возрасте от 15 до 17 лет, а остальные 104 были взрослыми, сообщает агентство LETA.

Ранее оппозиционная фракция "Латвия на первом месте" ("Latvija pirmajā vietā") внесла в парламент поправки к Уголовному кодексу, которые предусматривают наказания, связанные с лишением свободы за медицинскую смену пола несовершеннолетнего, блокирование полового созревания, применение кросс-гормональной терапии, а также побуждение к совершению указанных действий.

В настоящее время в Латвии начата первая блокировка полового созревания и гормональная терапия для детей, по данным фракции "Латвия на первом месте", "с целью - изменить пол несовершеннолетних". Депутаты от оппозиции считают "неприемлемым и преступным" позволять этим процессам развиваться без руководящих указаний государства, регулирования или независимого надзора.

Фракция "Латвия на первом месте" считает, что необходимо ввести регулирование, которое упорядочило бы эту сферу и "не допустило бы процедур, не основанных на доказательствах, грозящих существенными, необратимыми рисками увечья детского организма и лишающих детей возможности полноценно расти и развиваться". По мнению авторов поправок, детям, мировоззрение которых только формируется и легко поддается влиянию любых тенденций, следует запретить менять пол.

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