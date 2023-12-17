Госагентство латышского языка (LVA) предъявило результат исследования "Ситуация с языком", проведенного по его заказу. Жителей Латвии спрашивали, стали ли они чаще употреблять госязык в общении с латышами и нацменьшинствами, а также, за какое время язык должны выучить вновь прибывшие в Латвию люди.

Директор LVA Инита Витола считает, что тенденции в усилении роли латышского языка — очень позитивные.

Должны ли все жители Латвии знать госязык? Ответ на этот вопрос со временем менялся. Если в 2009 году 80% представителей нацменьшинств отвечали позитивно (причем, 31% — скорее "да"), то в 2023 году так считают 88,1% (только 26,6% — скорее "да).

Госязык в общении с нацменьшинствами последних 5-6 лет чаще используют 51,5% представителей нацменьшинств.

Госязык в общении с латышами последних 5-6 лет чаще используют 47,5% представителей нацменьшинств.

Иммигрантам предлагается осваивать госязык в очень сжатые сроки. Мнение опрошенных на эту тему жителей Латвии выглядит так:

За 1 год — 51,3%.

За 2 года — 23,5%.

За 3 года — 8%…

1,3% — не надо осваивать.

Взрослым иммигрантам для этих целей выделяется финансирование через Фонд интеграции. Дети должны учить язык в латышских школах.

В своем исследовании Агентство латышского языка выяснило, что помогает и мешает освоить госязык. Читать — здесь.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram