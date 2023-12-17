Директор LVA Инита Витола считает, что тенденции в усилении роли латышского языка — очень позитивные.
Должны ли все жители Латвии знать госязык? Ответ на этот вопрос со временем менялся. Если в 2009 году 80% представителей нацменьшинств отвечали позитивно (причем, 31% — скорее "да"), то в 2023 году так считают 88,1% (только 26,6% — скорее "да).
Госязык в общении с нацменьшинствами последних 5-6 лет чаще используют 51,5% представителей нацменьшинств.
Госязык в общении с латышами последних 5-6 лет чаще используют 47,5% представителей нацменьшинств.
Иммигрантам предлагается осваивать госязык в очень сжатые сроки. Мнение опрошенных на эту тему жителей Латвии выглядит так:
За 1 год — 51,3%.
За 2 года — 23,5%.
За 3 года — 8%…
1,3% — не надо осваивать.
Взрослым иммигрантам для этих целей выделяется финансирование через Фонд интеграции. Дети должны учить язык в латышских школах.
В своем исследовании Агентство латышского языка выяснило, что помогает и мешает освоить госязык. Читать — здесь.