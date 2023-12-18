Госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс направил министру обороны Андрису Спрудсу заявление об отставке. Как сообщил в соцсети Facebook сам Гарисонс, он покинет свой пост в МО в течение месяца.

Янис Гарисонс занимал эту должность с 2015 года. До этого он был заместителем госсекретаря Минобороны — директором по политике.

Оценивая свою работу за 8 лет, проведенных в должности госсекретаря МО, Гарисонс отметил, что своей главной целью он поставил необходимость развития возможностей самообороны Латвии, для обеспечения которых необходимы не только сложные системы вооружения, но и соответствующим образом подготовленный персонал и обеспечение.

"Несмотря на то, что многое было достигнуто в ходе внутренних реформ по упрощению и повышению прозрачности процессов, еще многое предстоит сделать, чтобы сделать изменения необратимыми. С самого начала этого процесса было также ясно, что есть много тех, кто этого не хочет", — подчеркнул Гарисонс.

По словам чиновника, война России в Украине бесчисленное количество раз подтверждала, что Латвия, как и другие союзники по НАТО, должна подготовиться. Пока Украина борется за свое право на свободу, Латвии дано время подготовиться и не допустить нападение России.

"Одна из наших задач — обеспечить латвийскую армию достаточными запасами боеприпасов. В любом случае перед нами стоят серьезные задачи", — подытожил Гарисонс.

Он также сослался на заявление министра обороны Германии о том, что у ЕС есть от пяти до восьми лет, чтобы укрепить свой военный потенциал, увеличить промышленную мощность и подготовиться в военном отношении к новым формам российской агрессии.

Гарисонс продолжит служить в Земессардзе и будет открыт для новых вызовов и новых предложений по работе.

Закупка продовольствия для армейских нужд на сумму в 220 млн евро



Напомним, что в начале этого года грянул скандал вокруг спортного конкурса на право снабжения продовольствием латвийской армии на сумму в 220 млн евро. В итоге было решено контракт расторгнуть.

"Я эту сумму в 220 млн увидел только в СМИ. В плане закупок указано, что на эти цели можно потратить 8 млн. И в тот момент, когда договор нужно было заключать на 220 млн — нужно получить разрешение министерства. Кто-то решил, что это того делать не нужно. У меня нет магического шара, мы не можем проследить за каждой закупкой, которых в год примерно 200", — сказал в марте этого года госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

Госсектетарь министерства традиционно считается вторым человеком в ведомстве. Причем министры — политические фигуры меняются, а госсекретарь остается. До сих пор должность госсекретаря Минобороны можно была считать успешной стартовой площадкой для дальнейшей карьеры. Так сам Янис Гарисонс сменил на этом посту в 2015 году нынешнего главу StratCom НАТО Яниса Сартса, а, в свою очередь, Сартс в 2008 году занял должность госсекретаря Минбороны после Эдгара Ринкевича.

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