Рижский технический университет (РТУ) занял 45-е место в мировом рейтинге зеленой политики и устойчивости GreenMetric World University Rankings 2023. Это на десять позиций выше, чем в предыдущем рейтинге.

В рейтинге GreenMetric университеты мира выстроены в список по своей приверженности снижению вредного воздействия на окружающую среду. Соответствие действий университетов зеленым принципам оценивается по шести критериям — общая инфраструктура, мероприятия по энергоэффективности и смягчению последствий изменений климата, управление отходами, эффективное использование водных ресурсов, транспортная инфраструктура и образование и наука в сфере экологии.

РТУ самых высоких результатов добился в образовании и науке в сфере экологии, транспортной инфраструктуре, реализации мероприятий по энергоэффективности и смягчению последствий изменений климата.

Другие высшие учебные заведения стран Балтии не вошли в число 200 самых зеленых университетов мира. В GreenMetric 2023 от Латвии также входит Лиепайский университет, который занимает 294-е место. Он показал самые высокие результаты в сфере управления отходами, транспортной инфраструктуры, а также в реализации мероприятий по энергоэффективности и смягчению последствий изменений климата.

В рейтинг вошли два университета из Литвы — Университет Витаутаса Великого оказался на 445-м месте, а Университет имени Миколаса Ромериса на 547-м месте. Также в рейтинг попали два университета из Эстонии — Эстонский университет естественных наук занял 593-е место, а Эстонская академия художеств 1019-е место.

В свою очередь, первые три места рейтинга занимают Вагенингенский университет в Нидерландах, Университет Ноттингем Трент в Великобритании и Трирский университет прикладных наук в Германии. Всего в рейтинге были оценены 1183 университета из 84 стран.

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