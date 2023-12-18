Чаще всего в Риге правила дорожного движения нарушаются при езде по полосе общественного транспорта, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

В этом году Рижская муниципальная полиция возбудила 22 486 дел об административных правонарушениях за несоблюдение различных правил, что на 6 176 случаев больше, чем в прошлом году. Больше всего выросло число водителей, оштрафованных за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) — на 9366. Всего за такие нарушения в этом году составлено 11 303 протокола.

Наиболее часто встречающиеся нарушения были связаны с ездой по полосе общественного транспорта — таких было 6025. За нарушение требований запрещающих дорожных знаков возбуждено 1816 дел. В свою очередь, 845 дел возбуждено в связи с нарушением требований предписывающих знаков, а с нарушением правил остановки и стоянки — 975 дел.

Ранее сообщалось, что этой осенью Рижская муниципальная полиция начала более активно контролировать водителей, которые без разрешения передвигаются по полосам общественного транспорта. Для контроля используются передвижные камеры видеонаблюдения, которые на данный момент установлены в нескольких местах.

Рижская муниципальная полиция уже несколько лет использует передвижные камеры видеонаблюдения для фиксации различных нарушений, но этой осенью началась новая практика — решения о штрафах за нарушения, зафиксированные портативными камерами видеонаблюдения, принимаются удаленно и отправляются водителю в электронном виде или по почте. А именно, камера считывает регистрационный номер автомобиля без присутствия правоохранителей и фиксирует нарушение.

По полосе общественного транспорта может двигаться пассажирский общественный транспорт, такси, электромобили, двухколесные мопеды и мотоциклы, а также все оперативные транспортные средства.

В свою очередь, ездить на велосипеде по полосе общественного транспорта можно только в том случае, если установлен дополнительный знак, разрешающий это. При этом водителям следует учитывать, что исключения для движения не действуют в местах, где в начале полосы общественного транспорта установлен дорожный знак "Въезд запрещен", или так называемый кирпич. У въезда на Вантовый мост это правило нарушали также ряд владельцев электромобилей.

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