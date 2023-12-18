Даугавпилсская региональная больница остается в долгу не только перед поставщиками, но и перед сотрудниками, поэтому врачи, чья зарплата превышает 2000 евро, часть оплаты получат в следующем году, сообщает передача "Панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

Долг перед поставщиками составляет шесть миллионов евро. Крупнейший держатель частей капитала больницы, Даугавпилсское самоуправление во вторник, 19 декабря, встретится с министром здравоохранения Хосамом Абу Мери ("Новое Единство"), чтобы обсудить хотя бы частичную передачу крупнейшего регионального поставщика медицинских услуг в Латвии государству.

Новый руководитель Даугавпилсской региональной больницы Инта Вайводе, говоря о выплате зарплат врачам, зарабатывающим больше 2000 евро в месяц, заявила "Панораме", что "это очень непопулярное решение, но спасибо коллективу, который пошел навстречу".

Вайводе также пояснила, что почти 70% сотрудников, которых коснулось это решение, пошли навстречу и подписали соглашения о переносе части зарплаты на январь.

Ранее Вайводе сообщила агентству LETA, что финансовая ситуация Даугавпилсской региональной больницы серьезная и требует решения острых проблем.

По ее словам, больнице удалось снять статус предприятия, находящегося в трудном положении, и завершить строительство отдела реабилитации в рамках проекта ЕС планируется до конца декабря.

Также объявлена закупка на проведение всестороннего внешнего аудита, который позволит прояснить проблемы и предоставит рекомендации по улучшению управления.

В настоящее время самоуправлению Даугавпилса принадлежит 88,64% частей капитала больницы, самоуправлению Аугшдаугавского края — 8,93%, а Рижскому университету имени Страдиня — 2,43%.

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