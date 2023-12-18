Rail Baltica изначально должна включать в себя хотя бы одну из международных станций Риги — Рижский центральный вокзал или Рижский аэропорт, следует из ответа министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные") после заседания формирующих правительство партий.

В идеальном случае проект Rail Baltica включал бы сразу обе эти станции, отметил министр сообщения.

Так политик ответил на вопрос о том, должна ли линия Rail Baltica "проходить" через Рижский центральный вокзал. Ранее отдельные люди, вовлеченные в политически общественные процессы, что линия Rail Baltica должна охватывать и Центральный вокзал.

Бришкенс подчеркнул, что в коалиции также существует единое мнение о том, что интеграция Риги в проект Rail Baltica является "критическим приоритетом для Латвии".

Рижская метрополия с населением более миллиона человек обладает важными возможностями, которые предоставит Rail Baltica, отметил Бришкенс. "Мы в первую очередь рассматриваем варианты интеграции Риги", — подчеркнул министр сообщения.

Как сообщалось ранее, во вторник, 19 декабря, правительство примет решение по вопросу о заключении договора по дальнейшей реализации проекта Rail Baltica, сообщили после заседания коалиции премьер-министр Эвика Силиня и министр сообщения Бришкенс.

Договор будет охватывать строительные работы на северном и южном направлениях магистрали за пределами Риги.

Бришкенс отметил, что стоимость этих работ составляет 3,7 млрд евро и это очень важный шаг, подтверждающий стремление Латвии начать "полноценные строительные работы".

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