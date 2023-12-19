Международное рейтинговое агентство S&P Global (S&P) подтвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне "А+", сохранив негативную оценку кредитного рейтинга в будущем, сообщили агентству LЕТА представители Государственной казны.

Агентство основывает сохранение кредитного рейтинга Латвии на уровне "A+" на дееспособности правительства Латвии, членстве в еврозоне и умеренном уровне государственного долга.

По прогнозам S&P, в этом году падение экономика Латвии составит 0,3%, что будет обусловлено снижением внутреннего потребления и инвестиций, а также сокращением внешнего спроса со стороны основных торговых партнеров Латвии в еврозоне.

Однако в следующем году агентство ожидает, что повышение внутреннего спроса будет способствовать восстановлению экономики Латвии, а экономический рост достигнет 2% и инфляционное давление ослабнет.

Агентство ожидает продолжения политического курса страны, при этом вопросы национальной безопасности останутся на первом месте в политической повестке дня.

По прогнозу S&P, валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии вырастет на 2,8% в 2025 году и на 2,5% в 2026 году.

Хотя агентство не видит риска эскалации открытых военных действий России на территории стран-членов НАТО, оно основывает свой негативный прогноз по кредитному рейтингу Латвии на сохраняющихся косвенных рисках от войны в Украине, которые могут привести к увеличению государственных расходов на оборону и оказать давление на экономику и государственные финансы.

Агентство отмечает, что усиленное присутствие НАТО в странах Балтии способствует более тесному сотрудничеству в устранении рисков национальной безопасности, включая кибербезопасность, и приветствует энергетическую независимость Латвии от России.

Предыдущая публикация S&P о кредитном рейтинге Латвии была сделана 6 декабря 2022 года, когда агентство, сохранив кредитный рейтинг Латвии на уровне A+, изменило прогноз по рейтингу со стабильного на негативный.

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