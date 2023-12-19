С января обязанности государственного секретаря Министерства обороны будет исполнять Роландс Хениньш, который сейчас занимает должность заместителя госсекретаря ведомства. Об этом в сети "X" сообщил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").
Напомним, что в понедельник, 18 декабря, госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс, занимавший эту должность с 2015 года, подал заявление об отставке.
"Продолжаем целенаправленную работу по реализации и совершенствованию приоритетов оборонной отрасли, обеспечению прозрачной системы закупок, укреплению боевых возможностей Национальных вооруженных сил, внедрению службы национальной обороны, содействию развитию военной промышленности и обеспечению постоянного поддержка Украины", — написал, в свою очередь, Андрис Спрудс.
Уходя с должности, Гарисонс подчеркнул, что война России в Украине бесчисленное количество раз подтверждала, что Латвия, как и другие союзники по НАТО, должна готовиться. Пока Украина борется за свое право на свободу, Латвии дано время подготовиться и не допустить нападение России.
"Одна из наших задач — обеспечить латвийскую армию достаточными запасами боеприпасов. В любом случае перед нами стоят серьезные задачи", — сказал на прощание Гарисонс.
Он также сослался на заявление министра обороны Германии о том, что у ЕС есть от пяти до восьми лет, чтобы укрепить свой военный потенциал, увеличить промышленную мощность и подготовиться в военном отношении к новым формам российской агрессии.
В то же время отставка Яниса Гарисонса последовала через почти десять месяцев после того, как грянул скандал воккруг
конкурса на право снабжения продовольствием латвийской армии на сумму в 220 млн евро. После ревизии Госконтроля, было решено контракт расторгнуть.