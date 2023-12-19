С января обязанности государственного секретаря Министерства обороны будет исполнять Роландс Хениньш, который сейчас занимает должность заместителя госсекретаря ведомства. Об этом в сети "X" сообщил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Напомним, что в понедельник, 18 декабря, госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс, занимавший эту должность с 2015 года, подал заявление об отставке.

"Продолжаем целенаправленную работу по реализации и совершенствованию приоритетов оборонной отрасли, обеспечению прозрачной системы закупок, укреплению боевых возможностей Национальных вооруженных сил, внедрению службы национальной обороны, содействию развитию военной промышленности и обеспечению постоянного поддержка Украины", — написал, в свою очередь, Андрис Спрудс.

Esmu pieņēmis valsts sekretāra atlūgumu. Novērtēju Jāņa Garisona paveikto aizsardzības nozarē. Aizsardzības ministrijā darbu turpina stipra un profesionāla komanda, kuras primārais uzdevums ir nodrošināt valsts drošību. No janvāra valsts sekretāra pienākumu izpildītājs būs… — Andris Spruds (@AndrisSpruds) December 19, 2023

Уходя с должности, Гарисонс подчеркнул, что война России в Украине бесчисленное количество раз подтверждала, что Латвия, как и другие союзники по НАТО, должна готовиться. Пока Украина борется за свое право на свободу, Латвии дано время подготовиться и не допустить нападение России.

"Одна из наших задач — обеспечить латвийскую армию достаточными запасами боеприпасов. В любом случае перед нами стоят серьезные задачи", — сказал на прощание Гарисонс.

Он также сослался на заявление министра обороны Германии о том, что у ЕС есть от пяти до восьми лет, чтобы укрепить свой военный потенциал, увеличить промышленную мощность и подготовиться в военном отношении к новым формам российской агрессии.

В то же время отставка Яниса Гарисонса последовала через почти десять месяцев после того, как грянул скандал воккруг

конкурса на право снабжения продовольствием латвийской армии на сумму в 220 млн евро. После ревизии Госконтроля, было решено контракт расторгнуть.

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