На рассмотрение в Сейм передана подписанная более чем 13 000 граждан инициатива о введении пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% на услуги общественного питания, сообщаетcя на портале Manabalss.lv.

Как заявил агентству LETA автор инициативы Андрис Калниньш, управляющий гостиницей Riga Islande Hotel и президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, он рад, что инициатива дошла до Сейма.

"Короткий период, за который были собраны голоса, говорит лишь о том, что такие изменения необходимы", — сказал Калниньш, добавив, что введение сниженной ставки НДС на общественное питание сделает услуги более доступными для людей в период роста цен.

Он выразил надежду на то, что законодатели прислушаются к общественному мнению и Латвия присоединится к большинству стран ЕС, где уже действует сниженная ставка НДС на услуги общепита.

Предприятия общепита уже неоднократно призывали к снижению ставки НДС по крайней мере с 2018 года, но предложение еще ни разу не было поддержано.

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