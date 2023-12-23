К 2030 году Рижское самоуправление планирует утеплить 3 000 зданий, сообщил в понедельник на конференции "Рига — энергоэффективная" руководитель комитета жилья и среды Рижской думы Виестур Зепс.

Он добавил, что 2000 из этих зданий будут утеплены Rīgas namu pārvaldnieks, а еще 1000 — другими домоуправлениями.

Зепс признал, что амбиции высоки, так как речь идет в среднем о 500 домах в год. Кроме того, ситуацию осложняют нормы о совместном решении жителей. Рижская дума в сотрудничестве с Министерством экономики и Латвийской ассоциацией самоуправлений работает над поправками к законодательству, чтобы облегчить процесс утепления зданий.

"Этот аспект был для нас горячей картофелиной в течение десяти лет. Вопрос в том, нужно ли нам сейчас думать о комплексном утеплении? Может быть, нам стоит подумать о замене крыши, ремонте подвала? То, с чем мы можем разобраться сейчас, а потом двигаться дальше", — говорит Зепс.

Процесс также осложняется тем, что банки имеют свои собственные оценки рисков. Чтобы снизить риски, самоуправление может создать ротационный фонд, который будет активирован в 2024 году, чтобы в 2025 году уже можно было думать о конкретных целевых проектах.

Нейлс Балгалис, генеральный директор Grupa 93, также считает, что условия Altum должны быть срочно изменены, чтобы в ближайшее время можно было осуществлять полную реновацию.

Комментируя амбициозную идею Зепса об утеплении 3000 зданий, Балгалис сказал, что это неосуществимо и что необходимо разработать более реалистичные программы.

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