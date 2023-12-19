Во вторник, 19 декабря, правительство решило повысить размер вознаграждения ассистентов и сопровождающих людей с инвалидностью за один час работы.

Министерство благосостояния указало, что минимальная месячная зарплата в рамках обычного рабочего времени с 1 января 2024 года составит не менее 700 евро. Вознаграждение помощника и сопровождающего за один час оказания услуги сейчас составляет не менее 5,11 евро, включая все налоги, связанные с оказанием услуги помощника и услуги сопровождающего.

Стоимость одного часа услуги по уходу, включая все связанные с этим, не может быть меньше 4,79 евро в час.

И это означает, что фактически при сохранении таких тарифов ассистенты и сопровождающие людей с инвалидностью получали бы за свой труд с января этого года меньше минимальной зарплаты — 700 евро

Поэтому Министерство благосостояния предлагает увеличить размер компенсации помощникам и сопровождающим лиц с ограниченными возможностями, довести ее до 5,42 евро за один час оказания услуги. Такой размер вознаграждения за один час оказания услуги — 5,42 евро — будет при набранном количестве часов соответствовать месячной зарплате в 732 евро.

Соответственно, цена услуги с учетом административных расходов составит 5,69 евро. Учитывая вышеизложенное, Министерство благосостояния планирует установить, что административные расходы не превышают 0,27 евро за час оказания услуги.

Также нормативными актами, разработанными Минблагом, предусмотрено, что минимальная стоимость одного часа услуг на дому для несовершеннолетних с ограниченными возможностями не может составлять менее 5,24 евро в час. Самоуправление также имеет право устанавливать более высокую плату за один час обслуживания.

Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

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