Уровень угрозы терроризма в Латвии на данный момент низкий, и имеющаяся в распоряжении Службы государственной безопасности (СГБ) информация не свидетельствует о том, что в ближайшее время ситуация может измениться, сообщили агентству LETA в СГБ.

19 декабря СГБ организовала заседание консультативного совета экспертов Антитеррористического центра, на котором обсуждались актуальные вопросы в сфере борьбы с терроризмом.

Эксперты СГБ вместе с представителями учреждений, участвующих в реализации антитеррористических мер, обсудили актуальные тенденции террористических угроз в Европе. Особое внимание было уделено вооруженному конфликту между Израилем и террористической организацией ХАМАС и его влиянию на угрозы терроризма в Европе.

Эксперты СГБ проинформировали участников заседания об антитеррористических мерах, принятых за последние шесть месяцев. Служба провела систематическую работу как по предотвращению рисков терроризма, так и по проверке и усилению готовности ответственных служб к реагированию в случае террористической угрозы.

В этом году информативным семинаром в Земгале СГБ завершила цикл региональных семинаров, цель которых заключалась в усилении возможностей должностных лиц ответственных служб, работающих в регионах Латвии, к реагированию в случае теракта. В сентябре этого года СГБ в Елгаве организовала антитеррористические учения "Митава 2023" для оперативных служб и других ответственных учреждений.

Также СГБ продолжила интенсивную работу по усилению безопасности объектов под риском терроризма, оценив меры физической безопасности как на объектах критической инфраструктуры, так и в местах массового скопления людей. Служба также предоставила рекомендации по их улучшению.

Эксперты СГБ на заседании представили работу, проделанную во втором полугодии 2023 года созданной советом межведомственной рабочей группой — группой по предотвращению радикализации Prevent и Координационной группой по расследованию финансирования терроризма.

На встрече были намечены приоритеты в сфере противодействия терроризму на следующий год.

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