План действий определяет меры, которые должны быть реализованы 75 государственными учреждениями, самоуправлениями, неправительственными организациями и предприятиями по десяти направлениям действий.
Украинским беженцам обеспечивается выдача документов, подтверждающих право на проживание и трудоустройство, информационные услуги, первичная поддержка в размещении и питании, социальная помощь, финансовая поддержка, доступ к образованию и здравоохранению, поддержка в трудоустройстве, обучение государственному языку, культурная ориентация и другие интеграционные меры, а также защита прав и интересов несовершеннолетних, въехавших без родителей.
Размер поддержки украинских беженцев рассчитан по принципу, что объем услуг/поддержки, предоставляемой гражданским жителям Украины, не превышает объем поддержки для жителей Латвии. План распространяется как на тех украинских граждан, которые уже находятся в Латвии, так и на тех, кто приедет в 2024 году.
Общий рассчитанный финансовый запрос учреждений, ответственных за реализацию плана, составляет ориентировочно 80 882 175 евро. В бюджете 2024 года на поддержку украинцев выделено 70 миллионов евро, но закон предусматривает, что в случае необходимости министр финансов увеличит ассигнования.
В последние месяцы поток украинских беженцев остается умеренным и стабильным, и в среднем каждый месяц в Латвию вновь прибывает 700-800 жителей Украины, сообщил в конце ноября заместитель госсекретаря МВД Янис Бекманис.
Латвия специально не удерживает украинцев и они могут свободно передвигаться, поэтому точные данные о том, сколько украинцев сейчас находятся в Латвии, отсутствуют.
Статус временной защиты зарегистрировали чуть более 46 тысяч граждан Украины. До четверга в самоуправлениях Латвии зарегистрировано 32 927 жителей Украины, обратившихся за помощью. Среди них 38% мужчин и 62% женщин. Больше всего украинцев зарегистрировано в Риге, Лиепае, Лудзенском районе и Даугавпилсе.
В этом году из Регистра физических лиц исключено 3130 записей о статусе временной защиты. Это означает, что украинцы вернулись в Украину или нашли убежище в другой европейской стране.
В настоящее время при поддержке самоуправлений расселено 3117 человек, количество свободных спальных мест составляет 688.
В этом году через внешнюю границу в Латвию въехали 98 886 граждан Украины, однако большинство из них пересекало Латвию транзитом. Около 80% въехали через границу с Россией.