В следующем году в Латвию могут прибыть около 12 тысяч новых беженцев из Украины, говорится в подготовленном Министерством внутренних дел (МВД) плане действий по поддержке украинских беженцев на 2024 год. Расходы на реализацию этого плана составляют около 80 миллионов евро.

План действий определяет меры, которые должны быть реализованы 75 государственными учреждениями, самоуправлениями, неправительственными организациями и предприятиями по десяти направлениям действий.

Украинским беженцам обеспечивается выдача документов, подтверждающих право на проживание и трудоустройство, информационные услуги, первичная поддержка в размещении и питании, социальная помощь, финансовая поддержка, доступ к образованию и здравоохранению, поддержка в трудоустройстве, обучение государственному языку, культурная ориентация и другие интеграционные меры, а также защита прав и интересов несовершеннолетних, въехавших без родителей.

Размер поддержки украинских беженцев рассчитан по принципу, что объем услуг/поддержки, предоставляемой гражданским жителям Украины, не превышает объем поддержки для жителей Латвии. План распространяется как на тех украинских граждан, которые уже находятся в Латвии, так и на тех, кто приедет в 2024 году.

Общий рассчитанный финансовый запрос учреждений, ответственных за реализацию плана, составляет ориентировочно 80 882 175 евро. В бюджете 2024 года на поддержку украинцев выделено 70 миллионов евро, но закон предусматривает, что в случае необходимости министр финансов увеличит ассигнования.

В последние месяцы поток украинских беженцев остается умеренным и стабильным, и в среднем каждый месяц в Латвию вновь прибывает 700-800 жителей Украины, сообщил в конце ноября заместитель госсекретаря МВД Янис Бекманис.

Латвия специально не удерживает украинцев и они могут свободно передвигаться, поэтому точные данные о том, сколько украинцев сейчас находятся в Латвии, отсутствуют.

Статус временной защиты зарегистрировали чуть более 46 тысяч граждан Украины. До четверга в самоуправлениях Латвии зарегистрировано 32 927 жителей Украины, обратившихся за помощью. Среди них 38% мужчин и 62% женщин. Больше всего украинцев зарегистрировано в Риге, Лиепае, Лудзенском районе и Даугавпилсе.

В этом году из Регистра физических лиц исключено 3130 записей о статусе временной защиты. Это означает, что украинцы вернулись в Украину или нашли убежище в другой европейской стране.

В настоящее время при поддержке самоуправлений расселено 3117 человек, количество свободных спальных мест составляет 688.

В этом году через внешнюю границу в Латвию въехали 98 886 граждан Украины, однако большинство из них пересекало Латвию транзитом. Около 80% въехали через границу с Россией.

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