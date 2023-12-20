В четверг, 20 декабря, в 11:00 часов в Риге для движения будет открыта Восточная магистраль, сообщил в социальной сети Х (Twitter) мэр Риги Вилнис Кирсис.

Объект принят в эксплуатацию, в связи с чем Восточная магистраль с завтрашнего дня будет открыта для транспорта.

🛣 Darbs godam paveikts, visi dokumenti saņemti un no ceturtdienas, 21. decembra, pl.11:00 viens no lielākajiem un gaidītākajiem Rīgas infrastruktūras objektiem — Austrumu maģistrāle — tiks atvērta satiksmei. Būvējam jaunu Rīgu! pic.twitter.com/NUbEmOxpBX — Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) December 20, 2023



Строительство Восточной магистрали было начато в мае 2021 года. Магистраль обеспечит быстрое сообщение с Пурвциемсом, Плявниеки, Дарзциемсом и Тейкой без необходимости проезда через исторический центр города, а грузовому транспорту больше не придется передвигаться по набережной Даугавы, уточняет агентство LETA.

Протяженность построенного участка магистрали от улицы Пиедруяс до улицы Густава Земгала гатве составляет 2,8 км.

Строительство реализует объединение предприятий ACB, Tilts, состоящее из АО A.C.B. и ООО Tilts.

Начальная договорная сумма первой очереди строительных работ составила 37,8 млн евро, второй очереди — 27,8 млн евро, но за время реализации проекта произошло подорожание из-за роста цен на стройматериалы и непредвиденных строительных работ.

Как ранее сообщил мэр, подорожание может составить около 7 млн евро.

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