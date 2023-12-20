атвия подписала с США договор о закупке ракетно-артиллерийских систем HIMARS и боеприпасов на общую сумму около 180 млн долларов США (164, 2 млн евро), сообщил министр обороны Андрис Спрудс.

В распоряжение НВС также поступят высокоточные ракеты дальнего действия Atacms, что существенно усилит огневую мощь. Это еще один важный шаг в укреплении стратегического партнерства Латвии и США и развитии обороноспособности НАТО, подчеркнул министр.

"Я убежден, что система HIMARS сыграет важную роль в сдерживании агрессии и защите Латвии. Это ясный сигнал для любого потенциального противника: США и Латвия серьезно относятся к нашему общему обязательству защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО", — сказал посол США в Латвии Кристофер Робинсон.

Системы HIMARS производства Lockheed Martin — это высокоточные ракетно-артиллерийские системы с дальностью стрельбы около 300 километров, использующие ракеты Atacms.

Для НВС также будет обеспечено обучение использованию HIMARS, боеприпасы и вспомогательное оборудование, сообщило Минобороны.

Системы HIMARS могут быть получены в 2026-2027 гг., сообщил ранее госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

Esam parakstījuši līgumu ar ASV par HIMARS raķešu artilērijas sistēmu un munīcijas iegādi. Līguma kopējā summa ir aptuveni 180 miljoni dolāru. NBS bruņojumā būs arī tālās darbības un augstas precizitātes ATACMS raķetes, kas būtiski pastiprinās NBS uguns jaudu. Šis ir vēl viens… pic.twitter.com/zvllCaW0Nh — Andris Spruds (@AndrisSpruds) December 20, 2023



Как сообщалось, недавно был заключен договор о поставках Латвии противокорабельных ракетных комплексов Naval Strike Missile (NSM) на сумму 105 млн долларов США (97,4 млн евро), при этом большую часть расходов покроет американская сторона. Системы NSM производятся американской компанией Raytheon и норвежской Kongsberg.

Планируется, что внедрение NSM начнется с 2026 года, а полная поставка будет осуществлена в 2027 году.

30 ноября Минобороны Латвии подписало договор на поставку системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T. Сумма договора с немецкой компанией Diehl Defence составляет около 600 млн евро. Латвия получит систему в 2026 году.

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