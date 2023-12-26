В рамках совместной инициативы пожертвований Depozīta iepakojuma operators (DIO) и благотворительной организации Ziedot.lv за год через тароматы жители пожертвовали на благотворительные цели 3 270 548 упаковок, что соответствует 327 054,80 евро, сообщили порталу Delfi представители DIO.

"Спасибо жителям Латвии, объединившим заботу об окружающей среде путем сдачи депозитной упаковки с возможностью помочь испытывающим трудности соотечественникам. Средства от каждой сданной депозитной упаковки, направленные на пожертвование, превратятся в практическую помощь, обеспечивая достойную старость латвийским пожилым людям, мир детям украинских беженцев в Латвии, а также возможность нашим четвероногим друзьям дожидаться новых хозяев здоровыми и в тепле", — заявила руководитель Ziedot.lv Рута Диманта.

Представители DIO сообщили, что впредь направлять пожертвования через тароматы можно будет на четыре благотворительные цели. Если до сих пор пожертвования направлялись детям украинских беженцев, нуждающимся пенсионерам и животным в приютах, то отныне пожертвования смогут быть направлены и на поддержку тяжелобольных детей.

Семьи тяжелобольных детей получат финансовую поддержку для покрытия расходов на лечение, приобретение медикаментов, операции, реабилитацию и приобретение различных вспомогательных средств.

Как отметили представители DIO, депозитный сбор по-прежнему можно будет направлять на поддержку нуждающихся сениоров и приютов для животных,а возможность поддержки Украины расширена другими способами помощи.

Средства, пожертвованные Украине, будут направлены на покупку генераторов, продовольствия и медикаментов как для украинских солдат на фронте, так и для семей украинских беженцев.

По информации DIO, из пожертвованной за год суммы 133 032,10 евро переданы детям украинских беженцев, 64 023,20 евро направлены на поддержку малоимущих пенсионеров, а 129 999,50 евро переведены обитателям приютов для животных.

На собранные средства оказана поддержка 594 нуждающимся латвийским сениорам путем оплаты практической помощи — продовольствия, дров, лекарств, очков, лечения, стоматологии, технических вспомогательных средств.

Помощь оказана 1685 животным в шести латвийских приютах. Из собранных средств оплачены оказанные в приютах ветеринарные услуги, обогрев помещений и корм.

Обобщенные данные также свидетельствуют, что самую крупную сумму — 122 402,30 евро — за год пожертвовали рижане. Активными были и жители Видземе, которые при посредничестве тароматов пожертвовали в общей сложности 69 372,30 евро. Среди наиболее активных городов, в которых собрано больше всего пожертвований, DIO назвал Ригу, Елгаву, Цесис, Лиепаю, Юрмалу, Сигулду, Адажи, Валмиеру, Огре и Марупе.

"Общие тенденции показывают, что пользователи депозитной системы жертвуют около 1% от возвращенного депозитного сбора. На первый взгляд, это небольшая часть, однако мы сумели помочь очень многим и продолжим делать это и впредь", — добавил председатель правления DIO Микс Стуритис.

Возможность совершать пожертвования через тароматы доступна по всей Латвии с декабря 2022 года.

В Латвии депозитная система упаковки напитков начала действовать 1 февраля 2022 года. Государственная служба окружающей среды по итогам конкурса решила на семь лет доверить систему депозитной упаковки DIO.

В прошлом году, когда в Латвии начала работать депозитная система, компания DIO работала с оборотом 18,474 млн евро и прибылью в размере 4,086 млн евро.

Компания зарегистрирована в 2020 году, ее основной капитал составляет 124 500 евро.

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