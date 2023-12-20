От Службы госдоходов (VID) планируют отделить правохранительные учреждения — Управление налоговой и таможенной полиции и Управление внутренней безопасности. Это следует из информационного доклада Министерства финансов, который подан на согласование в правительство, сообщает агентство LETA. Служба госдоходов, по замыслу авторов реформы, должна стать учреждением, ориентированным на партнерство с клиентами, а не восприниматься как репрессивный орган.

Расследования — отдельно, клиенты — отдельно



Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов планируется отдать под надзор министра финансов, создав отдельное учреждение — Налоговую и таможеную полицию. Министр финансов будет руководить этим ведомством при посредничестве Минфина.

В свою очередь, функции расследования и оперативной деятельности от Управления внутренней безопасности VID планируется передать Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB). Это, по замыслу авторов реформы, позволит обеспечить эффективное расследование, целевое использования ресурсов. Также это вписывается в модель KNAB как комплексного учреждения по расследованию коррупционных уголовных преступлений, обеспечения единой практики расследования коррупционных уголовных преступлений, обеспечения независимости расследования коррупционных уголовных преступлений, усиления объективности расследования, предотвращения возможности возникновения конфликта интересов.

Сама же Служба государственных доходов в дальнейшем будет развиваться как учреждение, ориентированное на клиентов, которое служит интересам общества.

В докладе говорится, что из VID будут отделены структурные подразделения, целью которых будет предотвращение, выявление и расследование уголовных преступлений, а не предоставление услуг или консультирование.

Не просто налогоплательщики, а клиенты



В отчете указывается, что одним из факторов, сдерживающих развитие СГД, является большой объем дополнительных функций и задач, не характерных для работы VID, что сокращает возможности VID по обеспечению основных функций. То есть, VID не должен, во-первых, одновременно заниматься налоговым администрированием и расследованием преступлений, связанных с уходом от тех же налогов. Минус такой ситуации еще и в том, что VID воспринимается обществом как репрессивная институция. Поэтому расследовательские, карательные функции у VID надо забрать. Во-вторых, нехарактерными признаны такие функции как прием и проверка деклараций государственных должностных лиц, реализация требований закона о борьбе с легализацией преступно нажитых средств.

В докладе также сказано, что важно обеспечить, чтобы модель сотрудничества между VID и обществом развивалась в соответствии с видением Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это означает, что налоговое администрирование должно происходить на высоком уровне взаимного сотрудничества. То есть, не по схеме "налоговая администрация — налогоплательщик", а по схеме "налоговая администрация — клиент", стремясь достигнуть уровня "партнерство".

В дальнейшем VID предстоит внедрять в свою работу цифровые решения, использовать потенциал искусственного интеллекта и предоставлять услуги в соответствии со спросом общества, говорится в докладе.

Стратегия развития Службы госдоходов на 2023-2026 годы ставит цель стать одной из самых эффективных налоговых и таможенных администраций в Европе, лидером в развитии услуг, обслуживающих интересы общества.

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